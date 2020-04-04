Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölüm vakaları arttı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Cezayir'de 130'a, Fas'ta 58'e, Tunus'ta 19'a yükseldi.
İstanbul
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Cezayir Sağlık Bakanlığına bağlı Koronavirüs Gözlem ve Takip Komitesi Sözcüsü Cemal Fevrar, düzenlediği basın toplantısında, 25 kişinin daha Kovid-19'dan yaşamını yitirdiğini ve toplam can kaybının 130'a çıktığını açıkladı.
Ülkede toplam enfekte sayısının 1251 olduğunu belirten Fevrar, iyileşenlerin sayısının ise 90'a ulaştığını kaydetti.
Fas
Fas Sağlık Bakanlığına bağlı Salgın Hastalıklar Müdürü Muhammed Elyubi, yaptığı açıklamada, ülkede Kovid-19 kaynaklı vefat sayısının 58'e, vaka sayısının ise 883'e yükseldiğini söyledi.
Elyubi, iyileşenlerin sayısının 65'e ulaştığını ifade etti.
Tunus
Tunus Sağlık Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, ülkede bir kişinin daha salgın nedeniyle yaşamını yitirdiğini, toplam ölü sayısının 19 olduğunu belirtti.
Açıklamada, 58 kişinin daha virüse yakalanmasıyla toplam vaka sayısının 553'e çıktığı ifade edildi.
Vaka sayısındaki artışın, alınan tedbirlere uyulmadığı sürece ilerleyen haftalarda da devam edeceğine işaret edilen açıklamada, vatandaşlara kamu sağlığının korunması için kurallara uyma çağrısı yapıldı.
Öte yandan, Tunus parlamentosu, Başbakan İlyas el-Fahfah'a Kovid-19'la mücadelede kararname çıkarma yetkisi veren yasa tasarısını kabul etti.
Genel oturumda oylamaya sunulan tasarı, oturuma katılan 197 milletvekilinden 178'inin oyunu alarak yasalaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.