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Dünya, Koronavirüs

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Kuveyt'te 408'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 339'a, Umman'da 318'e, Katar'da 157'ye yükseldi.

Mohammed Yahya Ahmad Mohammed,Safiye Karabacak   | 19.07.2020
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede 1 kişi daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdi, 300 yeni vaka tespit edildi.


Can kaybının 408'e, vaka sayısının da 59 bin 204'e çıktığı ülkede, 49 bin 687 kişi iyileşti.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede 1 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle can kaybı 339'a yükseldi.

Ülkede 211 kişide daha virüs tespit edildi. Böylece vaka sayısı 56 bin 922'ye çıktı. İyileşenlerin sayısı ise 49 bin 269 olarak kayıtlara geçti.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 10 kişi daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdi, 1157 yeni vaka tespit edildi.

Can kaybının 318'e, vaka sayısının ise 66 bin 661'e yükseldiği ülkede, iyileşenlerin sayısı 44 bin 4'e ulaştı.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre de ülkede Kovid-19 nedeniyle 3 kişi daha hayatını kaybetti, 340 yeni vaka belirlendi.

Ülkede Kovid-19 can kayıpları 157'ye, vaka sayısı 106 bin 648'e yükselirken, iyileşenlerin sayısı 103 bin 377 oldu.

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