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Dünya

Arap Birliği ve BM himayesinde 'Somali'deki kuraklıkla mücadele' konulu konferans düzenlenecek

Arap Birliği, Afrika ülkesi Somali'deki kuraklıkla mücadele konusunda 6 Aralık'ta Birleşmiş Milletler (BM) ile bir konferans düzenleneceğini duyurdu.

Mahmut Geldi   | 22.11.2022
Arap Birliği ve BM himayesinde 'Somali'deki kuraklıkla mücadele' konulu konferans düzenlenecek

İstanbul

Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Büyükelçi Hussam Zeki, Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan Arap Birliğinin merkezinde bir basın toplantısı düzenledi.

Somali'de kuraklıkla mücadelenin yanı sıra gıda güvenliğini artırma ve iklim değişikliğine karşı uyum performansını yükseltme konusunda BM ile üst düzey bir konferans gerçekleştirileceğini belirten Zeki, söz konusu konferansın 6 Aralık'ta Arap Birliği ve BM himayesinde yapılacağını ifade etti.

Somali'de kuraklıktan zarar görenlerin sayısının 7,8 milyona ulaştığını kaydeden Zeki, söz konusu konferansta ülkedeki açlık tehlikesine karşı Arap ve BM örgütlerinin çabalarını koordine etme olanaklarının ele alınacağını vurguladı.

Onlarca yıldan beri kuraklıktan etkilenen Somali'nin en kötü dönemden geçtiğine işaret eden Zeki, iklim değişikliğinin bir etkisi olan kuraklık nedeniyle 5 yıldan bu yana ülkede yağmur oranlarının ciddi anlamda düşerek Somali halkının yarısını etkisi altına aldığına dikkati çekti.

Somalili yetkililerin de kuraklıkla ilgili Arap Birliğinden destek istediğini aktaran Zeki, bunun üzerine Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt'ın bu konferansın koordinasyonu için BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve diğer yetkililere öneride bulunduğunu ifade etti.

Bölge son 40 yılın en şiddetli kuraklığını yaşıyor

Afrika Boynuzu'nda 2020 yılının başından bu yana yeterli yağış görülmüyor.

Somali, Kenya ve Etiyopya'da yetersiz yağışların neden olduğu kuraklığın son 40 yılın en şiddetli kuraklığı olduğu belirtilirken, milyonlarca kişi temiz su ve gıdaya ulaşamıyor.

Yetersiz beslenme ve göç kaynaklı sorunlarla mücadele etmek için Somalili yetkililer ve uluslararası yardım kuruluşları kamuoyu oluşturmaya çalışırken, acil müdahale edilmezse on binlerce insanın öleceği ve milyonlarca insanın yaşadığı yeri terk ederek göçe zorlanacağı tahmin ediliyor.

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