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Dünya, Koronavirüs

Amerikalılardan Kovid-19'la mücadele kıyaslamasında ABD'ye düşük not

ABD'de yapılan bir araştırma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede, Amerikalıların, Almanya ve Güney Kore gibi ülkelere göre ABD'nin daha kötü bir sınav verdiğine inandığını gösterdi.

Mücahit Oktay   | 20.05.2020
Amerikalılardan Kovid-19'la mücadele kıyaslamasında ABD'ye düşük not

New York

ABD'de yapılan bir araştırma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede, Amerikalıların, Almanya ve Güney Kore gibi ülkelere göre ABD'nin daha kötü bir sınav verdiğine inandığını gösterdi.

Pew araştırma şirketi tarafından yapılan ankette, Kovid-19 ile mücadele bağlamında Berlin ve Seul yönetimlerinin ortaya koyduğu mücadeleyi, katılımcıların yüzde 66'sı iyi veya mükemmel bulurken sadece yüzde 47'lik bir kısmı ABD'nin krizi iyi yönettiğini söyledi.

Pew'in 19 Nisan-5 Mayıs arasında, ABD genelinde gerçekleştirdiği anket sonuçları, 10 bin 957 yetişkinin verdiği cevaplar üzerinden raporlaştırıldı.

Partizan yaklaşım dikkati çekti

ABD'nin salgınla mücadelesindeki performansı hakkındaki kararlarında araştırmaya katılanların siyasi görüşlerinin etkili olduğu görüldü.

Demokrat eğilimlilerin sadece yüzde 27'si ABD'nin virüsle mücadelesini başarılı bulurken, cumhuriyetçi eğilimlilerde ise bu oran yüzde 71 oldu.

Demokratların yüzde 56'sı salgın sonrası ABD'nin uluslararası ilişkilerdeki etkisinin azalacağına inandığını söylerken Trump yönetimi yanlısı cumhuriyetçilerde bu oran yüzde 8'de kaldı.








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