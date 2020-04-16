Euro
7.52
Dolar
6.92
BIST 100
96,347.59
Altın
1,728.53
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Amerikalı ünlülerden Kovid-19 fonuna bağış yapanlara ödül vaadi

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ünlülerin oluşturduğu fona destek verenlere, filmlerde figüranlık ya da sanat ve eğlence dünyasının önde gelen isimleriyle vakit geçirme gibi ödüller vadedildi.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 16.04.2020
Amerikalı ünlülerden Kovid-19 fonuna bağış yapanlara ödül vaadi

Ankara

BBC'nin haberine göre, Amerikalı oyuncular Leonardo DiCaprio ve Robert De Niro, All In Challenge yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ünlülerin oluşturduğu fona bağışta bulunan bir kişiye yeni filmlerinde figüranlık teklif etti. 

Amerikalı komedyen ve sunucu Ellen DeGeneres, komedyen ve yapımcı Kevin Hart, şarkıcı ve oyuncu Justin Timberlake, oyuncu Matthew McConaughey ile Kanadalı şarkıcı Justin Bieber'in yanı sıra yıldız sporculardan da benzer vaadler geldi.

Bieber, karantina koşulları son bulduktan sonra şanslı hayranının evine giderek özel performans sergileme, Hart, gelecek filminde yan rol verme, Timberlake ve Bill Murray beraber golf oynama, Ellen DeGeneres programına davet etme, Matthew McConaughey Teksas'ta Amerikan futbolu maçını birlikte izleme sözü verdi.

Fırsatlardan yararlanacak bağışçıların çekilişle belirleneceği belirtildi.

ABD'de Kovid-19 salgınında yardıma muhtaç kişiler için salı günü başlatılan kampanya çerçevesinde 5,6 milyon dolar toplandığı ifade edildi.

Organizatörleri, All In Challenge fonunda 100 milyon dolar toplamayı ümit ediyor.




Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD Savunma Bakanı Esper: Çin'in Kovid-19'la ilgili gerçekleri saklamasına göz yumamayız
Sırbistan'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 100'ü geçti
Van'da Kovid-19 tedavisi tamamlanan 3 kişi alkışlarla taburcu edildi
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 13 bin 729 oldu
Avrupa ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Benzer haberler

ABD Savunma Bakanı Esper: Çin'in Kovid-19'la ilgili gerçekleri saklamasına göz yumamayız

ABD Savunma Bakanı Esper: Çin'in Kovid-19'la ilgili gerçekleri saklamasına göz yumamayız

Sırbistan'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 100'ü geçti

Van'da Kovid-19 tedavisi tamamlanan 3 kişi alkışlarla taburcu edildi

ABD'de Kovid-19 nedeniyle 4 bin 931 kişi daha hayatını kaybetti

ABD'de Kovid-19 nedeniyle 4 bin 931 kişi daha hayatını kaybetti
Amerikalı ünlülerden Kovid-19 fonuna bağış yapanlara ödül vaadi

Amerikalı ünlülerden Kovid-19 fonuna bağış yapanlara ödül vaadi
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 13 bin 729 oldu

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 13 bin 729 oldu