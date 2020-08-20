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Dünya

Almanya'nın Hanau kentinde ırkçı terör saldırısında ölenler anıldı

Hanau Büyükşehir Belediye Başkanı Claus Kaminsky, "19 Şubat 2. Dünya Savaşı sonrası Hanau için en kara gündür." dedi.

Cüneyt Karadağ   | 20.08.2020
Almanya'nın Hanau kentinde ırkçı terör saldırısında ölenler anıldı Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş/AA

Berlin

Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat'ta gerçekleştirilen ırkçı terör saldırısında hayatını kaybeden 9 göçmen kökenli için anma etkinlikleri düzenlendi.

Başta Hanau ve Berlin olmak üzere ülke genelinde düzenlenen yürüyüşler ve mitinglerle, 4'ü Türk kökenli 9 kişi ölümlerinin 6'ncı ayında anıldı.

Hanau Yabancılar Meclisi ve 19 Şubat İnisiyatifi tarafından düzenlenen anma etkinliğinde konuşan Hanau Büyükşehir Belediye Başkanı Claus Kaminsky, "19 Şubat 2. Dünya Savaşı sonrası Hanau için en kara gündür." dedi.

Kaminsky, ırkçı terör saldırısının hiçbir zaman unutulmayacağını sözlerine ekledi.

Berlin'de düzenlenen yürüyüşe ise binlerce kişi katıldı.

Burada okunan bildiride, Almanya'da bir ırkçılık sorunu olduğu vurgulanarak ırkçılığa karşı etkin çalışma ve mücadele talep edildi.

Bildiride, Almanya'da son günlerde ortaya çıkan polis şiddeti de eleştirildi.

Irkçı terör saldırısında 9 kişi hayatını kaybetmişti

Almanya'nın Frankfurt kenti yakınlarında bulunan Hanau'da 19 Şubat günü ırkçı Tobias Rathjen tarafından iki nargile kafeye ve bir büfeye ırkçı saldırı düzenlenmişti.

Saldırıda Mercedes Kierpacz, Sedat Gürbüz, Gökhan Gültekin, Hamza Kurtoviç, Ferhat Ünvar, Kaloyan Velkov, Vili Viorel Paun, Said Nesar Hashemi ve Fatih Saraçoğlu hayatını kaybetmişti.

Rathjen, saldırının ardından evine dönerek annesi Gabriele Rathjen'i öldürdükten sonra intihar etmişti.

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