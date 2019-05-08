Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.93
Dolar
6.19
BIST 100
90,272.19
Altın
1,280.87
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Almanya'dan Suriye rejiminin İdlib'e yönelik saldırılarına kınama

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Burger, İdlib'de nisan ayı sonundan sonra şiddetin artmasının endişe verici olduğunu, sivil altyapı ve sağlık kurumlarına yönelik ağır hava saldırılarını kınadıklarını söyledi.

Erbil Başay   | 08.05.2019
Almanya'dan Suriye rejiminin İdlib'e yönelik saldırılarına kınama

Berlin

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger, Suriye’nin kuzeybatısında ve İdlib'de nisan ayı sonundan sonra şiddetin artmasının endişe verici olduğunu, sivil altyapı ve sağlık kurumlarına yönelik ağır hava saldırılarını kınadıklarını söyledi.

Burger, Berlin’de düzenlenen basın toplantısında, Suriye rejiminin ve müttefiklerinin İdlib'e yönelik son saldırılarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Suriye’nin kuzeybatısında ve İdlib’de nisan ayından sonra şiddetin artması endişe verici." diyen Burger, sivil altyapı ve sağlık kurumlarına yönelik ağır hava saldırılarını kınadıklarını belirtti.

Burger, saldırılarda varil bombalarının da kullanıldığının ifade edildiğini kaydetti.

Tüm tarafların gerilimin artmasını önlemesi gerektiğini ifade eden Burger, burada geçen eylül ayında Soçi’de mutabakata varan Rusya ve Türkiye'ye özel sorumluluk düştüğünü dile getirdi.

Bölgedeki saldırılar sırasında Almanya Dışişleri Bakanlığının desteklediği bir hastanenin de hedef alındığını belirten Burger, bu hastanenin koordinatlarının sivil altyapının bu tür saldırılardan korunması amacıyla daha önce Birleşmiş Milletler üzerinden Suriye’nin müttefiki Rusya’ya verildiğini de söyledi.

Burger, buna rağmen hastanenin vurulmasının endişe verici olduğunu ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri ve medyanın rolü
Sri Lanka'daki terörist saldırılar ve 'Kuşak-Yol' projesi
Göçmenler sırtımızdaki yük mü?
GÖRÜŞ - Venezuela'daki darbe girişimi ve muhtemel senaryolar
Sudan'da darbe sonrasında yaşananlar ve yeni aktörler

Benzer haberler

'İran'la olan anlaşmayı muhafaza etmek istiyoruz'

'İran'la olan anlaşmayı muhafaza etmek istiyoruz'

Esed rejimi İdlib'de ilerlemeye çalışıyor

ÖSO'dan rejim güçlerinin saldırılarına misilleme

Esed rejimi İdlib'e yoğun saldırılarını sürdürüyor

Esed rejimi İdlib'e yoğun saldırılarını sürdürüyor
'İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yüzbinlerce sivil tehlikede'

'İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yüzbinlerce sivil tehlikede'
Esed rejiminden İdlib mutabakatına darbe

Esed rejiminden İdlib mutabakatına darbe