Dolar
18.54
Euro
18.40
Altın
1,711.45
ETH/USDT
1,352.90
BTC/USDT
19,952.00
BIST 100
3,468.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Sürdürülebilir ve İklim Dostu Kampüs Oluşturulması Alanında İş Birliği Protokolü"nün imza töreninde konuşuyor
logo
Dünya

Almanya'dan Polonya'nın 2. Dünya Savaşı tazminatı talebine ret

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Polonya'nın 2. Dünya Savaşı nedeniyle tazminat ödenmesi talebini kesin bir dille reddetti.

Selen Temizer   | 04.10.2022
Almanya'dan Polonya'nın 2. Dünya Savaşı tazminatı talebine ret

Brüksel

Baerbock, 7. Varşova Güvenlik Forumu vesilesiyle Polonya'nın başkentine yaptığı ziyarette basın toplantısı düzenledi.

Ülkesi ile Polonya arasındaki 2. Dünya Savaşı tazminatı konusuna değinen Baerbock, mevkidaşı Zbigniew Rau'ya hitap ederek "Alman hükümetinin bakış açısına göre, tazminat konusu, bildiğiniz gibi, kapanmıştır." dedi.

Rau, dün yaklaşık 1,3 trilyon avro tazminat talep eden resmi bir notaya imza atmıştı.

Almanya, savaştan sonraki yıllarda Doğu Bloku ülkelerine tazminat ödediğini ve Polonya'ya toprak verildiğini hatırlatıyor.

"Ukrayna ilhak edilen toprakları geri alması için desteklenmeli"

Öte yandan forumda konuşan Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, NATO'ya çağrıda bulunarak Rusya'ya daha fazla baskı uygulanması gerektiğini dile getirdi.

Blaszczak, "Rusya, Ukrayna'nın uzun vadeli güvenliğini garanti eden siyasi bir çözümü kabul etmeye hazır olana kadar, Ukrayna'ya geniş ve kapsamlı destek sağlamamız gerekiyor." dedi.

Polonyalı Bakan, "Kiev'in müzakere masasında başarabileceği şey, savaş alanındaki durumla çok yakından ilişkilidir." ifadesini kullandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Soylu: (Mersin'deki terör eylemi) Karşı karşıya kaldığımız terör eylemi birçok foyayı ortaya çıkarmış oldu
Ardahan'da depremzedeler için konteyner kurulumu başladı
Türkiye, Doğu Ege adalarının gayriaskeri statüsüne dair BM'ye sunduğu son mektupla Yunan tezlerini çürüttü
2023 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Şehit polis memuru Sedat Gezer'in adı spor kompleksinde yaşatılacak

Benzer haberler

Alman elektrik üreticisi RWE, 2030'a kadar kömür kullanımına son verecek

Alman elektrik üreticisi RWE, 2030'a kadar kömür kullanımına son verecek

Almanya'dan Polonya'nın 2. Dünya Savaşı tazminatı talebine ret

Polonya Dışişleri Bakanlığı Siyasi Direktörü: Türkiye NATO’da kilit öneme sahip bir müttefik

Polonya, Almanya'dan talep ettiği 1,3 trilyon avroluk tazminat için resmi bildirimde bulundu

Polonya, Almanya'dan talep ettiği 1,3 trilyon avroluk tazminat için resmi bildirimde bulundu
'Filenin Sultanları' bugün Almanya ile karşılaşacak

'Filenin Sultanları' bugün Almanya ile karşılaşacak
Avrupalı 9 NATO üyesinden Ukrayna'ya askeri yardım çağrısı

Avrupalı 9 NATO üyesinden Ukrayna'ya askeri yardım çağrısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet