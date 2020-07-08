Euro
7.78
Dolar
6.86
BIST 100
118,863.10
Altın
1,809.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Libya

Almanya'dan Libya'da Sirte ve Cufra'nın askerden arındırılması teklifi

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Libya'da taraflara gecikmeksizin ve koşulsuz müzakerelere başlama çağrısı yaparak, "Bunun için ilk önemli adım Sirte ve Cufra'nın askerden arındırılması olabilir." dedi.

Betül Yürük   | 08.07.2020
Almanya'dan Libya'da Sirte ve Cufra'nın askerden arındırılması teklifi Fotoğraf: Cem Özdel/AA

Birleşmiş Milletler

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Berlin Konferansı'nın katılımcılarıyla yapılan Libya oturumunda yaptığı konuşmada, konferansın ardından 6 ay geçtiğini ancak Libya'da durumun her geçen hafta kötüye gittiğini ve küresel bir pandeminin dahi savaşı durduramadığını söyledi.

Tüm dünya pandemi nedeniyle sınırlarını kapatırken Libya'ya silah ve yabancı savaşçıların girmeye devam ettiğini belirten Maas, ''Libya'da bu gülünç saçmalığı durdurmanın zamanın geldi.'' diye konuştu.

Maas, Libya'ya dış müdahaleye son verilmesi gerektiğini vurgulayarak, ''Bu da artık daha fazla uçak, tank ve silahlarla dolu gemi gönderilmemesi anlamına geliyor, ne de daha fazla yalan. Libya'nın dış güçlerin savaş alanı haline gelmemesi için yaptırımlar dahil elimizdeki önlemleri kullanacağız.'' dedi.

Taraflara daha fazla gecikmeden koşulsuz müzakerelere başlama çağrısı yapan Maas, ''Bunun için ilk adım Sirte ve Cufra'nın askerden arındırılması olabilir. Libya'da tüm taraflara bu fikrin arkasında birleşme çağrısı yapıyoruz.'' şeklinde konuştu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bine yaklaştı
United Airlines'ın 36 bin çalışanının işi risk altında
Türkiye'de Kovid-19 tespit edilenlerden 187 bin 511'i iyileşti
Sağlık Bakanı Koca: Kovid-19 salgınında Anadolu'da birinci dalga halen devam ediyor

Benzer haberler

Almanya'dan Libya'da Sirte ve Cufra'nın askerden arındırılması teklifi

Almanya'dan Libya'da Sirte ve Cufra'nın askerden arındırılması teklifi

Fransa'dan 'Libya'daki savaşa dış müdahalelerin durması' talebi

ABD'den 'Libya'da Hafter'e destek veren Rus savaşçılar dahil tüm dış güçlere karşıyız' açıklaması

Hafter'e bağlı silahlı grup Sidra Limanı'nda petrol yüklemesini engelledi

Hafter'e bağlı silahlı grup Sidra Limanı'nda petrol yüklemesini engelledi
Yemenli araştırmacı gazeteci Ahmedi: Türkiye, BAE'nin bölgede çıkardığı yangınları söndürüyor

Yemenli araştırmacı gazeteci Ahmedi: Türkiye, BAE'nin bölgede çıkardığı yangınları söndürüyor
Rusya: Türkiye ile Libya meselesinin çözümü için çalışmalar sürüyor

Rusya: Türkiye ile Libya meselesinin çözümü için çalışmalar sürüyor