Euro
6.34
Dolar
5.65
BIST 100
101,849.20
Altın
1,424.97
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Almanya'dan İran açıklaması

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Hürmüz Boğazı'nda yaşananlara ilişkin "Burada söz konusu olan bir savaşı önlemek." dedi.

Cüneyt Karadağ   | 21.07.2019
Almanya'dan İran açıklaması

Berlin

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Hürmüz Boğazı'nda tırmanan gerilime ilişkin "Burada söz konusu olan bir savaşı önlemek. Avrupalı partnerlerimizle beraber bizim ve bölgedeki devletlerin tüm çabaları da buna yönelik." ifadesini kullandı.

Maas, Bild am Sonntag gazetesine açıklama yaptı.

Körfez Bölgesinde son 48 saatte yaşananların ciddi ve tehlikeli olduğunu belirten Maas, ''Kontrol edilemeyen bir gerilimde kazanan olmaz, sadece kaybeden olur. Tüm Orta Doğu bundan etkilenir ve bölgeden Avrupa'ya doğru olmak üzere birçok insan kaçmak zorunda kalır.'' değerlendirmesinde bulundu.

"Burada söz konusu olan bir savaşı önlemek. Avrupalı partnerlerimizle beraber bizim ve bölgedeki devletlerin tüm çabaları da buna yönelik." ifadesini kullanan Heiko Maas, bölgede gerilimin düşürülmesi için iletişim kanallarını açık tutan, güvenin tahsis edilmesine yönelik çözüm üreten ve gerginliği azaltan akıllı bir diplomasiye ihtiyaç bulunduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Brexit ve İngiliz siyasetinin krizler çağı
GÖRÜŞ - İran’ın Kürt politikasında yeni arayışlar
Ürdün Riyad-Abu Dabi ekseninden uzaklaşıyor
IKBY’de yeni hükümet ve beklentiler
Körfez’de statüko sarsılıyor

Benzer haberler

Almanya'dan İran açıklaması

Almanya'dan İran açıklaması

Jeremy Hunt ve Cevad Zarif alıkonulan gemileri görüştü

İngiltere'den petrol tankerini alıkoyan İran'a 'tehlikeli yol' mesajı

'İran sadece sorun yaratıyor'

'İran sadece sorun yaratıyor'
ABD, İran ve Yemen açıklarını uluslararası koalisyonla 'korumak' istiyor

ABD, İran ve Yemen açıklarını uluslararası koalisyonla 'korumak' istiyor