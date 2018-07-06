'Ruhani'nin Hürmüz tehdidi uluslararası anlaşmalara aykırı'

İSTANBUL

İran'da reformistlere yakınlığıyla bilinen uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Sadık Zibakelam, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Hürmüz Boğazı tehdidinin uluslararası anlaşmalara aykırı olduğunu belirtti.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Zibakelam, Hürmüz Boğazı tehdidinin uluslararası anlaşmalara aykırı olduğunu, sözü edilen açıklamayla Ruhani'nin ülke içi ve dışındaki desteğini kaybedeceğine işaret etti.

Zibakelam şu ifadeleri kullandı:

"Ruhani'nin Hürmüz Boğazı'nı kapatma tehdidi, uluslararası anlaşmalara aykırıdır. Kasım Süleymani'nin tebriği, Ruhani'ye ülke içinde seçimlerde oy veren 24 milyon destekçisini kaybetmesi anlamına gelmektedir. Şimdi sıra uluslararası destekçilerimiz olan Avrupa ülkelerini kaybetmeye gelmiştir. Bu da Trump, Netanyahu ve Bin Selman'ın memnuniyetine sebep olmuştur."

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İsviçre'deki İranlılarla bir araya geldiği programda, "İran petrolünün ihraç edilmemesi, bölge ülkelerinin de petrol satamayacakları anlamına gelir." açıklamasında bulunmuştu. Bu sözler İran'ın Hürmüz Boğazı'nı petrol geçişlerine kapatacağı şeklinde yorumlanmıştı.

Ilımlı muhafazakar kimliğe sahip Ruhani, ülkedeki muhafazakar ve reformistler arasında bir yerde durarak denge politikası izlemeyi hedeflese de cumhurbaşkanlığının ikinci döneminde muhafazakarlara yakınlaşmakla eleştiriliyor.