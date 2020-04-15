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Dünya

Almanya'dan Trump'ın DSÖ kararına tepki: En iyi yatırım, DSÖ'yü güçlendirmektir

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, ABD Başkanı Trump'ın Dünya Sağlık Örgütüne sağladıkları fonu durdurma kararını eleştirerek, Kovid-19 salgınıyla mücadelede en iyi yatırımın DSÖ'yü güçlendirmek olduğunu söyledi.

Erbil Başay   | 15.04.2020
Almanya'dan Trump'ın DSÖ kararına tepki: En iyi yatırım, DSÖ'yü güçlendirmektir

Berlin

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) sağladıkları fonu durdurma kararını eleştirerek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede en iyi yatırımın DSÖ'yü güçlendirmek olduğunu söyledi.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Maas, Alman Haber Ajansına (DPA) yaptığı açıklamada, virüsün sınır tanımadığını, karşılıklı suçlamaların da yararlı olmadığını belirtti.

Kovid-19'a karşı uluslararası arenada birlikte çalışmak gerektiğini vurgulayan Heiko Maas, "Pandemi ile mücadelede en iyi yatırımlardan biri, testlerin ve aşıların geliştirmesi ve dağıtılması için Birleşmiş Milletleri, özellikle de yetersiz finansmanı olan DSÖ'yü güçlendirmektir." ifadesini kullandı.

Trump, dün yaptığı açıklamada, DSÖ'nün Çin için çalıştığı ve salgın konusunda ihmalkar davrandığını iddia ederek, ABD'nin örgüte sağladığı fonu askıya aldığını duyurmuştu.

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