Almanya'daki Türkler Kovid-19 salgınında topluma moral veriyor
Almanya'da Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca başlatılan program çerçevesinde kurumlara moral ziyaretlerinde bulunulup, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına hediyeler takdim ediliyor.
Köln
“Diaspora Kovid-19 Destek ve İşbirliği Programı” kapsamında, gıda ve hijyen ürünleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor, Türk sivil toplum kuruluşlarınca (STK) üretilen maske ve önlükler hastanelere bağışlanıyor.
Ramazan ayında yaşlı bakımevleri ziyaret edilip, ihtiyaç sahiplerine yardım yapılıyor.
Bu çerçevede YTB desteğiyle Ludwigsburg şehrindeki İslam Toplumu Ludwigsburg Hacı Bayram Veli Camisi öncülüğünde, bölgedeki Türk STK'leri Ludwigsburg Hastanesini ziyaret ederek, doktor ve diğer sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı hediye takdim etti.
Hediyeler için sosyal medya hesaplarından teşekkür mesajı yayımlayan Ludwigsburg Hastanesi de Müslümanların ramazan ayını kutladı.
Reutlingen Türk Ocağı Derneği ise Reutlingen Hastanesini ve çevredeki yaşlı bakımevlerini ziyaret ederek, buradaki sağlık çalışanlarına, yaşlılara ve hastalara çeşitli hediyeler sundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.