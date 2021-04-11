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Dünya, Ramazan 2021

Almanya'da yaşayan Türkler, ramazan yardımlarıyla Senegal ve Moritanya'daki Müslümanların gönlünü fethetti

Almanya'dan Afrika'ya giden 16 kişilik Türk ekibi, Moritanya ve Senegal'de 10 gün boyunca kara yoluyla çölleri aşarak, ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahiplerine Kur'an-ı Kerim, gıda paketi, zekat ve hediyelik eşya ulaştırdı.

Rauf Maltaş   | 11.04.2021
Almanya'da yaşayan Türkler, ramazan yardımlarıyla Senegal ve Moritanya'daki Müslümanların gönlünü fethetti

Dakar

Yıllar önce geçimlerini sağlamak üzere anavatanları Türkiye'yi bırakarak Almanya'ya giden ve buraya yerleşen Türk aileler, yaklaşan ramazan dolayısıyla, dünya genelinde ciddi artış gösteren yeni tip koronavirüs riskine rağmen Afrikalı Müslümanların yardımına koştu.

Almanya'da yaşayan Türkler, ramazan yardımlarıyla Senegal ve Moritanya'daki Müslümanların gönlünü fethetti

Almanya'dan Afrika'ya giden 16 kişilik Türk ekibi, Moritanya ve Senegal'de 10 gün boyunca kara yoluyla çölleri aşarak, ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahiplerine Kur'an-ı Kerim, gıda paketi, zekat ve hediyelik eşya ulaştırdı. ( Rauf Maltaş - Anadolu Ajansı )

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ile Diyanet İşleri Başkanlığı Türk İslam Birliği (DİTİB) Essen Eyaleti Bölge Birliği iş birliğinde bölgeye yıllık izinlerinden feragat ederek gelen 16 kişilik ekip, Afrika'da büyük bir yardım seferberliği yürüttü.

Sıcak havada Afrika yollarını, çöllerini, vadilerini ve tepelerini güçlükle aşan fedakar ekip, Senegal ve Moritanya'nın en ücra yerleşim birimlerine kadar ulaşarak Müslüman kardeşlerinin gönlünü fethetti.

Karşılaştıkları mazlum ve mağdur Afrikalı kardeşleriyle sohbet eden Türkler, Almanya'daki vatandaşlarının da destekleriyle topladıkları binlerce gıda kolisi, Kur'an-ı Kerim, zekat, hediyelik eşyaları tek tek ihtiyaç sahiplerine teslim etti.

"Bir araya gelince hem bereket hem etki artıyor"

TDV Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çetin, AA muhabirine, organizasyonun Almanya ekibinin dev desteğiyle diğer yardım faaliyetlerinden çok daha farklı yürütüldüğünü söyledi.

DİTİB Essen ekibine katkılarından dolayı teşekkür eden Çetin, şöyle devam etti:

"Almanya'da camilerimizin başkanları ve beraberindekiler, oradaki vatandaşlarımızı temsilen buraya heyet olarak geldi. Bunlar önce Afrika'nın bir ucundan Moritanya'dan başlayıp daha sonra güneye doğru gelip Senegal'den çıktılar. Aslında bu yardım organizasyonu Dakar Rallisi'nden çok daha zorlu bir maratondu çünkü 2 bin 500 kilometre kara yolunu geçip tamamen çöl yolculuğu yaparak geldiler. Çok zor şartlarda bu işleri organize ettiler. Dağıtım yaparak buralara ulaştılar. Bir araya geldiğimizde yurt dışındaki millet varlığımızın da bu meselelere ilgisinin arttığında buradaki bereketin ve etkinin de kat kat arttığını görüyor ve yaşıyoruz. Bu tür destekler sadece Afrika halkı için değil buradaki insanları gören bu kıymetli Türk vatandaşlarımız için de manen çok anlamlı ve değerli oluyor. Allah hepsinden razı olsun çalışmalarının artarak devam etmesini bekliyoruz."

"Burada olmak bambaşka duygu"

DİTİB Essen Eyalet Bölge Birliği Müdiresi Hülya Ceylan da Almanya'da düzenledikleri kermesler, eş ve dostlarından aldıkları bağışları yaptıkları güç birliği sayesinde büyük bir yardım faaliyetine dönüştürdüklerini ifade etti.

Afrika çöllerinde mağdur ve mazlum Müslümanlarla bizzat buluşup yardım dağıtmanın bambaşka bir duygu olduğuna dikkati çeken Ceylan, "Pandemi nedeniyle de zor şartlarda buraya geldik ama burada olmak bambaşka bir duygu, halimize binlerce kez şükretmemiz lazım. Çok zor şartlarda burada Müslüman kardeşlerimiz yaşıyor. Bir nebze de olsa yardım dağıtırken Müslüman kardeşlerimizin gözlerinin içindeki ışığı tebessümü görüp, bu duyguyu yaşamak bile çok güzel. Bütün bağışçılarımızdan Allah razı olsun." diye konuştu.

Yardımlardan faydalanan Afrika halkı da destek ve katkılarından dolayı Türk milletine olan minnettarlığını dile getirdi.

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