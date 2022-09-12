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Dünya

Almanya'daki Türkler evsizlerle ihtiyaç sahiplerine yemek dağıttı

Almanya'nın Köln kentinde yaşayan Türkler, sokakta kalan evsizler ve ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulundu.

Mesut Zeyrek   | 12.09.2022
Almanya'daki Türkler evsizlerle ihtiyaç sahiplerine yemek dağıttı Fotoğraf: Mesut Zeyrek/AA

Köln

Tarihi Köln Katedrali'nin çevresi, merkez tren istasyonu ve Breslauer Meydanı'nda "Tag der Wohnungslosen" (Evsizler Günü) çerçevesinde dağıtılan döner, ayran ve tatlıdan oluşan paketleri almak isteyen ihtiyaç sahipleri uzun kuyruklar oluşturdu.

Merhaba&Mahlzeit Yardım Derneğinin kurucusu Tolga Özgül, bu organizasyonun bir parçası olmaktan ve içinde yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Özgül, "Yardım kuyruğunda duygulanıp ağlayanlar oldu. Bir ihtiyaç sahibi en son 6 ay önce döner kebap yediğini ve bu yemeği çok sevdiğini söyledi. Yardımseverin desteğiyle gerçekleştirdiğimiz bu organizasyonlara devam edeceğiz." dedi.

Yardımdan yaklaşık 200 ihtiyaç sahibi yararlandı.

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