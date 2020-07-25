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Dünya

Almanya'da Yurtdışı Türkleri Radyosu kuruldu

Almanya'da Türkçenin yaşatılması ve korunması Türk gelenek ve göreneklerinin sonraki nesillere aktarılması amacıyla Yurtdışı Türkler Radyosu (YTR) kuruldu.

Cüneyt Karadağ   | 25.07.2020
Almanya'da Yurtdışı Türkleri Radyosu kuruldu

Berlin

Yurtdışı Türkleri Sivil Toplum Kuruluşu tarafından Hannover'de kurulan ve internet üzerinden yayın yapacak radyo, www. yt-radyo.com adresi üzerinden dinlenebilecek.

Yurtdışı Türkleri Sivil Toplum Kuruluşu Başkanı İlhan Değirmenci, yaptığı yazılı açıklamada, Yurtdışı Türkler Radyosu'nun (YTR) yurt dışında yaşamını sürdüren Türklerin seslerinin duyurulmasında önemli bir hizmeti ve misyonu üstlendiğini belirterek, "YTR'nin amacı yaşamlarımızı sürdürdüğümüz ülkelerde, göç ve göçmenlik konularında, ayrıca güncel ve aktüel konularda vatandaşlarımızı bilgilendirmek. Amacımız Türkçenin doğru konuşulması yaşatılması ve korunması, gelenek ve göreneklerimizin bizlerden sonraki nesillere aktarılmasıdır." ifadelerini kullandı.

Değirmenci, radyo vasıtasıyla Türk müziğinin her dalından çalışmalarını amatörce sürdüren sanatçıların da hazırladıkları kayıtlarını topluma ulaştırma imkanına sahip olacaklarını vurguladı.

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