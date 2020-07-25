Euro
7.98
Dolar
6.85
BIST 100
119,201.63
Altın
1,902.29
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

SMDK üyesi Türkmen siyasetçi Nabhan Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu ve Suriye Türkmen Meclisi üyesi Muhammed Nabhan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Ethem Emre Özcan   | 25.07.2020
SMDK üyesi Türkmen siyasetçi Nabhan Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) ve Suriye Türkmen Meclisi (STM) üyesi Muhammed Nabhan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Yaklaşık bir hafta önce Kovid-19'a yakalanan Suriyeli muhaliflerin çatı örgütü SMDK ve STM üyesi Nabhan, 22 Temmuz'da yoğun bakıma alındı.

61 yaşındaki Nabhan, Osmaniye ilinde tedavi gördüğü hastanede sabah saatlerinde vefat etti.

Humus Türkmenlerinden Albay Nabhan, 2012 yılında rejim ordusundan ayrılarak muhaliflerin safına katılmıştı.

Nabhan'ın ölümü üzerine SMDK ve STM taziye mesajı yayımladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 16 milyonu aştı
Portekiz'de Kovid-19 virüsünü etkisizleştiren ilk maske geliştirildi
ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saate 1166 kişi öldü
Hindistan'da 100 yaşındaki kadın Kovid-19'u yendi
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun 4. Kovid-19 testi negatif çıktı

Benzer haberler

Portekiz'de Kovid-19 virüsünü etkisizleştiren ilk maske geliştirildi

Portekiz'de Kovid-19 virüsünü etkisizleştiren ilk maske geliştirildi

ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saate 1166 kişi öldü

SMDK üyesi Türkmen siyasetçi Nabhan Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Hindistan'da 100 yaşındaki kadın Kovid-19'u yendi

Hindistan'da 100 yaşındaki kadın Kovid-19'u yendi
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun 4. Kovid-19 testi negatif çıktı

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun 4. Kovid-19 testi negatif çıktı
İsrail'de, Filistinli mahpusların Kovid-19'a yakalanması insan hakları örgütlerini kaygılandırdı

İsrail'de, Filistinli mahpusların Kovid-19'a yakalanması insan hakları örgütlerini kaygılandırdı