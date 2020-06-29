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Dünya

Almanya'da YTB desteğiyle 60 yaş üzerine hijyen paketi dağıtıldı

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Neurade beldesinde, Kovid-19 mücadele kapsamında Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Avrupa Trabzon Köprübaşılılar Derneği tarafından 60 yaş üzerine 200 hijyen paketi dağıtıldı.

Mesut Zeyrek   | 29.06.2020
Almanya'da YTB desteğiyle 60 yaş üzerine hijyen paketi dağıtıldı

Berlin

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) yürüttüğü "Diaspora Kovid-19 Destek ve İş Birliği Programı" kapsamında risk grubundaki 60 yaş üstü kişilere 200 hijyen paketi verildi.

Avrupa Trabzon Köprübaşılılar Derneği Başkanı Ahmet Anaç, YTB'ye verdiği destek dolayısıyla teşekkür etti.

Anaç, "İnşallah hep birlikte bu pandemi sürecini sağlıkla atlatacağız ve tekrar bir araya geleceğiz. Birinci kuşak ve 60 yaş üstü büyüklerimizi evlerinde ziyaret ederek hijyen paketlerini verip hayır dualarını aldık." dedi.

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