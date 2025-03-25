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Dünya

Almanya'da yeni Federal Meclis'te ilk oturum yapıldı

Almanya'daki seçimlerin ardından oluşan yeni Federal Meclis (Bundestag) ilk oturumunu gerçekleştirdi.

Cüneyt Karadağ  | 25.03.2025 - Güncelleme : 25.03.2025
Almanya'da yeni Federal Meclis'te ilk oturum yapıldı

Berlin

Almanya'da 23 Şubat'ta yapılan seçimden 30 gün sonra Bundestag'ın ilk oturumunun yapılmasıyla 21. Parlamento Dönemi başlamış oldu.

İlk oturumu, mecliste en uzun süre milletvekili olarak bulunan Sol Partili Gregor Gysi yönetti.

Gysi, yaptığı konuşmada, Filistinlilerin de kendi yurtlarına sahip olma haklarının bulunduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) kararında da Filistin için bir devlet öngörüldüğüne işaret eden Gysi, onların ne İsrail vatandaşı ne de başka bir ülkenin vatandaşı olabildiklerini ve kendi vatandaşlıklarının çoğu zaman tanınmadığını belirtti.

İsrail'deki mevcut hükümetin ve İsrail Meclisinde (Knesset) mevcut çoğunluğun iki devletli çözüm önerisini dışlaması ve her şeyin askeri olarak çözülebileceğine inanmasının üzücü olduğunu vurgulayan Gysi, "Bu nedenle İsrail ve Filistin arasında iki devletli çözümü teşvik etmek için uluslararası çabalarımızı arttırmalıyız, ayrıca tarihimiz nedeniyle Filistinlilere karşı özel bir sorumluluğumuz var." ifadelerini kullandı.

Meclisin ilk oturumunu Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan da diplomatlar için ayrılan bölümden takip etti.

Oturumda yeni meclis başkanının da seçilmesi bekleniyor.

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