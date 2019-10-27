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Dünya

Almanya'da yaşayan Türk'e polis şiddeti iddiası

Almanya'nın Duisburg kentinde yaşayan İrfan Ayaş, karıştığı kavga sonrası götürüldüğü karakolda polis tarafından darbedildiği iddiasında bulundu.

Mesut Zeyrek   | 27.10.2019
Almanya'da yaşayan Türk'e polis şiddeti iddiası

Köln

Almanya'nın Duisburg kentinde yaşayan İrfan Ayaş, karıştığı kavga sonrası götürüldüğü karakolda polis tarafından darbedildiğini iddia etti.

Ayaş (41), AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte gece saatlerinde oturdukları kahvehanede çıkan kavga sonrası polise mukavemetten karakola götürüldüğünü, burada darbedildiğini öne sürdü.

Karakolda polislerin şiddetine maruz kaldığını, başından darbe aldığını, kolunun ve elmacık kemiğinin kırıldığını öne süren Ayaş, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacağını belirtti.

Karakolda nöbet değişimi sonrası bırakıldığını aktaran Ayaş, arkadaşlarının yardımıyla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındığını anlattı. 

Polis tarafından yapılan açıklamada ise çıkan kavga sonucu olay yerine giden polise mukavemet gösteren Ayaş'ın gözaltına alınarak karakola götürüldüğü doğrulanırken, şiddet uygulandığına dair iddialara yanıt verilmedi.

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