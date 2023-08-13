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Dünya

Almanya'da yakalanan darbe şüphelilerinin sansasyonel eylem planı ortaya çıktı

Almanya'da darbe planı yaptıkları iddiasıyla Aralık 2022'de operasyonla yakalanan "İmparatorluk Vatandaşları"nın (Reichsbürger), meclis oturumu esnasında başbakan ve tüm bakanları alıkoyup televizyonda halka göstermeyi amaçladıkları öne sürüldü.

Mesut Zeyrek  | 13.08.2023 - Güncelleme : 13.08.2023
Almanya'da yakalanan darbe şüphelilerinin sansasyonel eylem planı ortaya çıktı

Köln

Bild gazetesinin hükümet çevrelerine dayandırdığı haberde darbe şüphelilerinin hazırladıkları sansasyonel eylem planı anlatıldı.

Kendilerini "Alman İmparatorluğu Vatandaşı" olarak nitelendiren ve Prens Heinrich Reuss'un elebaşılığında darbe planı yapmakla suçlanan zanlıların Federal Meclisi basarak başbakan ve bakanları alıkoyup bağlayarak televizyonda halka göstermeyi planladıkları iddia edildi.

Aralık 2022'de düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelilerin bu eylemleriyle hükümet karşıtı çevrelerin "İmparatorluk Vatandaşlığına" geçişlerinin hızlandırılmasını amaçladıkları öne sürüldü.

Bakan Faeser uyardı

İçişleri Bakanı Nancy Faeser, bu aşırılık yanlısı yapıyla ilgili herkesi uyardı.

Faeser, "Anayasanın tehlikeli düşmanlarına karşı demokrasimizi koruyan güçlü güvenlik teşkilatlarımız var. Bunu bugüne kadarki en büyük terör ağına yönelik soruşturma da gösteriyor. Militan yapıları tamamen teşhir edip yerle bir edene kadar bu zorlu yürüyüşü sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu militanların demokrasiye, devlete ve toplumu savunan bireylere duydukları nefrette birleştiklerine dikkati çeken Faeser, şunları kaydetti:

"Karşımızda zararsız kaçıklar değil, darbe planlarıyla hareket eden ve çok sayıda silaha sahip tehlikeli aşırılık yanlıları var. Bu aşırılık yanlılarını sürekli olarak silahsızlandırmaya devam etmeliyiz. Bunun için silah yasasının acilen sıkılaştırılmasına ihtiyacımız var."

Federal Adalet Divanına göre, Prens Reuss'un savunma avukatı, sanığın fikirlerini "psikiyatrik bulgu anlamında salt delilik" olarak nitelendiriyor.

Tutuklu sanıklardan 19'unun "terör örgütü üyesi" olmak, diğer 3'ünün ise "terör örgütünü desteklemek" suçlamasıyla yargılanmaları bekleniyor.

Reichsbürger nedir?

Kendilerini "Alman İmparatorluğu Vatandaşı (Reichsbürger)" olarak görenlerin sayısı iç istihbarat raporuna göre 23 bin civarında.

2 bin 100 üyesi şiddet kullanmaya hazır grup, Almanya'yı meşru devlet olarak tanımıyor. Üyelerden bazıları, monarşi altındaki Alman İmparatorluğu fikrine bağlıyken bazıları da Nazi taraftarı. Bazı üyeler ise Almanya'nın hala askeri işgal altında olduğuna inanıyor.

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