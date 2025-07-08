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Dünya

Almanya'da Willich DİTİB camisi ve eğitim külliyesinin temeli atıldı

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Willich kentinde, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) derneği tarafından yapımı planlanan cami ve eğitim külliyesinin temeli atıldı.

Mesut Zeyrek  | 08.07.2025 - Güncelleme : 08.07.2025
Almanya'da Willich DİTİB camisi ve eğitim külliyesinin temeli atıldı

Köln

Temel atma töreninin açılışında konuşan Willich DİTİB Derneği Başkanı Orhan Esin, 135 üyeyle 2023 yılında kurulan derneklerinin öncülüğünde, 1500 metrekare alan üzerine yapılması planlanan, 350 metrekare alana sahip çift katlı cami projesinde, çok amaçlı etkinlik salonu, öğrencilerin temel dini bilgiler eğitimi için sınıflar ve otopark yer alacağını anlattı.

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Willich Belediye Başkanı Christian Pakusch, "Bugün burada sizlerle birlikte olmak büyük bir onurdur. Dünyada 50'den fazla ülkede savaş var, hatta Avrupa kıtasında bile. Çoğu zaman bunun nedeni, insanların birbirini anlamaması, tanımamasıdır. Farklı kültürlere ve fikirlere açık olmalıyız. Bu yüzden Willich’de böyle yeni bir mabet oluşturmanızı doğru buluyorum. Birbirimizi tanıdıkça ve kaynaştıkça, şehrimiz renkli ve çeşitli bir topluma dönüşecektir. İnşaat tamamlandığında, derneğinizde sizleri sık sık ziyaret etmekten mutluluk duyacağım." ifadelerini kullandı.

DİTİB Genel Başkanı Muharrem Kuzey, caminin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ederek başladığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Almanya’da 964 DİTİB cami derneğimiz var. Bu derneklerimizin hepsinin birer kuruluş hikayesi var. Bu caminin de hikayesi oluşacak ve bu hikayenin kahramanları olacak. Bu güzel hikayeleri biriktirirken ihlastan ve samimiyetten ayrılmayalım. Gönlümüzden geçen bu cami derneklerimizin bulundukları bölgeye ışık olması, bulundukları bölgedeki insanlarımız için birer rahmet kapısına dönüşmesi, ilim irfan yuvasına dönüşmesi, bir ibadethanenin ötesinde bizi birleştiren, kaynaştıran ve buluşturan birer mabede dönüşmesini arzu ediyoruz."

Düsseldorf Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu Cevdet Aydın ise DİTİB'e bağlı derneklerin 41 yıldır Almanya'da vatandaşların milli ve dini değerlerinin korunmasında ve yaşadıkları toplumla uyum içinde yaşamalarına yönelik çok önemli hizmetler verdiğini ifade etti.

Temel atma töreni, konuşmaların ardından protokol tarafından temele ilk harcın konulması ve yapılan dua ile sona erdi.

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