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Dünya

Almanya'da Türk iş adamı Emre Tümsek polis şiddetine maruz kaldı

Polisin yere yatırıp uzun süre diziyle boynuna bastırdığı Tümsek, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacak.

Mesut Zeyrek   | 25.04.2021
Almanya'da Türk iş adamı Emre Tümsek polis şiddetine maruz kaldı

Köln

Almanya'nın Duisburg şehrinde yaşayan 43 yaşındaki iş adamı Emre Tümsek, iş yerinin önünde polis şiddetine maruz kaldı.

Oto yedek parça ticareti ve müteahhitlik yapan Tümsek, sokak ortasında uğradığı ve çevreden geçenlerin kaydettiği görüntüleri "Almanya’da şu an işverenlerin hali" mesajıyla sosyal medya hesabından paylaştı. Polis şiddeti sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük tepki gördü.

3 dakikayı aşan videoda biri kadın, diğeri erkek iki polisin Tümsek'i yüzüstü yatırıp ters kelepçelediği, elleri ve zaman zaman dizleri ile Tümsek'i başından, boynundan ve sırtından yere bastırdığı görülüyor.

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklamada bulunan Tümsek, duyduğu gürültü üzerine sokağa çıktığını ve ne olduğunu anlamadan iş yerinin önünde polis şiddetine maruz kaldığını, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

Özellikle son dönemlerde bölgelerinde artan polis şiddetine dikkat çeken Tümsek, "İş yerimizin önünde gürültü oldu. Polis birini mi arıyordu bilmiyorum, dışarı çıkıp 'Nasıl yardımcı olabilirim' diye sordum. Hiçbir gerekçe göstermeden ve sebepsiz yere üzerime çullandılar. Uzun süre yerde yatırıp boynuma bastırdılar, bir an nefes alamadım ve öleceğimi zannettim. Şu an yaşadığıma seviniyorum." diye konuştu.

Kelepçeli olarak polis aracına bindirildiğini ve karakola götürüldüğünü aktaran Tümsek, "İşkence araçta da devam etti, ben de yardım butonuna bastım. Bunun üzerine bana Alman milli marşını dinlettiler. Daha önce böyle bir şey ne gördüm ne de duydum. Bana iki maske takıp kelepçeli şekilde hücreye attılar. Yaklaşık 4 saat içerde tuttular. Benim de ailemin de psikolojisi bozuldu. Bana bunları yaşatan sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağım." dedi.

Polisin şiddet uyguladığına yönelik iddialarla ilgili soru yöneltilen Duisburg polisinden henüz yanıt gelmedi.

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