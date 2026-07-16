Ülke genelindeki camilerde sela okundu, sabah namazında dualar edildi

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen programlar çerçevesinde, darbe girişimi sırasında millete ihanete karşı birlik ruhu aşılayan ve manevi bir güç sağlayan sela sesi, saat 00.13 itibarıyla tüm il ve ilçelerdeki yaklaşık 90 bin camide aynı anda yeniden yükseldi.

Bu gece cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık tutulacak, tüm camilerde "sabah namazı" buluşmaları düzenlenecek.

Sela sesleri, saat 00.13 itibarıyla Türkiye genelinde olduğu gibi İstanbul'daki camilerden duyuldu.

Büyük Çamlıca Camisi'nin mahyasına da Türk bayrağı yansıtıldı, cami avlusunda ve dışarısında bekleyen vatandaşlar da selaları cep telefonlarının kameralarıyla kayıt altına aldı.

Sultanahmet Meydanı'nda bulunan vatandaşlar, kentin sembol noktalarından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Sultanahmet Camisi'nden sela okunmasını dinledi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Selalar okunuyor… Onuncu yılında 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyoruz. FETÖ ihanetinin karanlığını şanlı direnişi ile aydınlığa çeviren aziz milletimize şükranlarımızı sunuyoruz. İrade Bizim Zafer Bizim 'Bu ezanlar-ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.'" dedi.

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Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla yurt genelindeki camilerde gün boyunca mevlid programları, Kur'an-ı Kerim tilavetleri ve şehitler için dualar edilmesi ile anma programlarının sonunda saat 00.13'te tüm camilerde eş zamanlı olarak selalar okunmasına ilişkin yayımladığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

[1/8] 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Selimiye Camisi'nde sela okundu. [2/8] Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 10. yılında İstanbul'daki camilerde sela okundu. Büyük Çamlıca Camisi'nde de sela okundu. [3/8] Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 10. yılında İstanbul'daki camilerde sela okundu. Büyük Çamlıca Camisi'nde de sela okundu. [4/8] 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Ankara Özel Harekat Camii’nde sela okundu. [5/8] 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Ankara Özel Harekat Camii’nde sela okundu. [6/8] Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde birlik ve beraberliğin sembolü selalar, bu gece Türkiye genelinde tekrar okundu. Kocatepe Camisi'nden okunan sela, merkezi sistemle başkentteki tüm camilere ulaştırıldı. [7/8] Erzurum'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla tarihi Lalapaşa Camisi'nde sela okundu. [8/8] 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Selimiye Camisi'nde sela okundu. × [1/8] 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Selimiye Camisi'nde sela okundu. [2/8] Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 10. yılında İstanbul'daki camilerde sela okundu. Büyük Çamlıca Camisi'nde de sela okundu. [3/8] Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 10. yılında İstanbul'daki camilerde sela okundu. Büyük Çamlıca Camisi'nde de sela okundu. [4/8] 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Ankara Özel Harekat Camii’nde sela okundu. [5/8] 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Ankara Özel Harekat Camii’nde sela okundu. [6/8] Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde birlik ve beraberliğin sembolü selalar, bu gece Türkiye genelinde tekrar okundu. Kocatepe Camisi'nden okunan sela, merkezi sistemle başkentteki tüm camilere ulaştırıldı. [7/8] Erzurum'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla tarihi Lalapaşa Camisi'nde sela okundu. [8/8] 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Selimiye Camisi'nde sela okundu.

"15 Temmuz gecesi milletimizin birlik ve beraberliğinin sembolü olan selalar, 10. yıl dönümünde ülkemizin 90 bin camisinde yeniden semaya yükseldi. O karanlık gecede, her türlü tehdide ve zorluğa rağmen minarelerden sela okuyarak aziz milletimizi istiklaline, hukukuna, demokrasisine ve vatanına sahip çıkmaya davet eden fedakar din görevlilerimize gönülden teşekkür ediyorum. Rabbimizden niyazım, okunan salâlar hürmetine devletimizi ve milletimizi her türlü fitne, ihanet ve musibetten muhafaza etmesi, birlik ve beraberliğimizi daim, vatanımızı ilelebet payidar eylemesidir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle, vatanı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum. Cenab-ı Hak milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın."

15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı

Ankara

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10'uncu yılı dolayısıyla Hacı Bayram Veli Camisi'nde "sabah namazı" buluşması düzenlendi.

Programda 15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim okundu.

Namazdan sonra ise dualar edildi.

Elazığ

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Elazığ'daki camilerde "sabah namazı buluşması" programı gerçekleştirildi.

İzzet Paşa Camisi'nde düzenlenen programda, kılınan sabah namazının ardından darbecilere karşı ülkenin ve milletin bekası için canını feda eden şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Siirt

Siirt'te de Ensar Camisi'nde düzenlenen programda, cami imamı Ramazan Toprak tarafından vaaz verildi.

Toprak, konuşmasında 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde şehitleri anmak ve onların destansı mücadelesini bir kez daha hatırlamak amacıyla sabah namazı buluşması düzenlediklerini ifade etti.

FETÖ'ye karşı ülke genelinde birbirlerine kenetlendiklerini dile getiren Toprak, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Program, başta 15 Temmuz şehitleri olmak üzere tüm şehitler için dua edilmesiyle sona erdi.



