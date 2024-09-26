Almanya'da Thüringen eyalet meclisinin ilk oturumu gergin başladı
Almanya'da aşırı sağcıların en fazla koltuk kazandığı Thüringen eyalet meclisinin seçim sonrası yapılan ilk oturumunda, aşırı sağcılar ile diğer partili milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.
Berlin
Thüringen eyalet meclisi, 1 Eylül'de yapılan seçim sonrası ilk kez toplandı.
- Almanya'da Yeşiller Partisi yönetimi toplu istifa kararı aldı
- Almanya'nın marjinal partileri demokratik sistemi kilitliyor
- Almanya'da aşırı sağcı partilerin oylarındaki artış ülkede yaşayan Türkleri tedirgin ediyor
- Almanya'daki seçimlerde aşırı sağın yükselişi Avrupa'da endişe yarattı
- Almanya’da Müslümanlar, aşırı sağcı AfD’nin yükselişinden endişe duyuyor
- Almanya'da Thüringen ve Saksonya eyalet seçimleri federal hükümeti zorluyor
- Almanya'da aşırı sağcı AfD partisinin eyalet seçiminde birinci olmasına tepkiler
- Almanya'da 2. Dünya Savaşı sonrası dönemde aşırı sağ, ilk kez bir eyalet parlamentosu seçiminde ilk sırayı aldı
Meclis başkanı seçimi yapılacak oturumu, en yaşlı üye sıfatıyla aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif Partili (AfD) Jürgen Treutler yönetti.
Treutler, oturumda, iç tüzük değişikliği yapmak isteyen diğer partili milletvekillerine söz vermedi, iç tüzük değişikliği dilekçesini işleme almadı ve bir seçim yapılmadan oturumu sonlandırdı.
Milletvekilleri, Treutler'a tepki gösterdi.
Hükümet kurulana kadar görevine devam eden Eyalet Başbakanı Bodo Ramelow, AfD'nin anayasayı ayaklar aldığını savundu.
BSW Eyalet Meclisi Grup Başkanı Katja Wolf, "AfD'nin demokrasiyi adeta bir burun halkasına sokmasının tam bir felaket olduğunu" belirtti.
Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU), milletvekillerine söz verilmemesi ve iç tüzük değişikliği dilekçesinin işleme alınmamasını eyalet anayasa mahkemesine taşıma kararı aldığını açıkladı.
Diğer partiler, aşırı sağcı bir meclis başkanı istemiyor
88 sandalyeli eyalet meclisinde Sosyal Demokrat Parti (SPD), CDU ve sol popülist "Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin" (BSW), mecliste 32 sandalyeye sahip AfD'den bir meclis başkanı seçilmemesi için iç tüzüğü değiştirmek istiyor.
Eyalet meclisindeki en güçlü grup olan AfD, adayı Wiebke Muhsal'ı Almanya'nın ilk AfD'li eyalet meclisi başkanı olarak seçtirmek istiyor. Mevcut iç tüzüğe göre sadece en güçlü parlamento grubu olan AfD'nin aday gösterme hakkı var.
Ancak iki tur oylamanın ardından AfD'li aday seçilemezse mevcut içtüzüğe göre CDU, BSW, Linke veya SPD aday gösterebilecek.
Diğer partiler ise iç tüzük değişikliği talep ederek ilk oturumda kendi adaylarını gösterebilme imkanına kavuşmak istiyor.
Treuther, bu nedenle verilen dilekçeleri işleme koymadı ve ardından bir seçim yapılmadan oturumu sonlandırdı.
Eyalet meclisinin ikinci oturumunun cumartesi günü gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merakla bekleniyor.
Aynı şekilde meclisteki mevcut durum nedeniyle eyalette bir hükümet kurulması çok zor görünüyor.
Thüringen'de 1 Eylül'de yapılan eyalet meclisi seçiminde AfD yüzde 32,8 ile birinci parti olmuştu.
Bu sonuçla 2. Dünya Savaşı sonrası dönemde aşırı sağ, ilk kez bir eyalet parlamentosu seçiminde ilk sırayı almıştı.
Diğer partiler CDU yüzde 23,6, BSW yüzde 15,8, Sol Parti yüzde 13, 1 ve SPD ise 6,1 oy almıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.