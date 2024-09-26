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Dünya

İsrail'in 8 Ekim'den beri Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 1540 kişi öldü

İsrail'in hafta başından bu yana yoğun hava bombardımanına sahne olan Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında 1540 kişinin öldüğü bildirildi.

Wassim Samih Seifeddine, Gülşen Topçu  | 26.09.2024 - Güncelleme : 26.09.2024
İsrail'in 8 Ekim'den beri Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 1540 kişi öldü

Beyrut

Lübnan hükümetine bağlı Afet Risk Yönetimi Biriminin hazırladığı raporda, 8 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında ölenler ve saldırılar nedeniyle yerinden edilenlere ilişkin bilgi verildi.

Raporda, barınma merkezlerine yerleştirilen kayıtlı yerinden edilmiş kişilerin sayısının 77 bin 100'e ulaştığı, farklı kentlerde devlet okulu, meslek enstitüsü ve tarım merkezlerinden oluşan barınma merkezi sayısının ise 565 olduğu ifade edildi.

Saldırılar nedeniyle yerinden edilenlerin çoğunun başka bölgelerdeki evlerine ya da yakınlarının yanına, kiralık ev ve otellere yerleştiği, binlerce kişinin ise Suriye'ye geçtiği kaydedildi.

Son 2 gün içinde 15 bin 600 Suriyeli ile 16 bin 130 Lübnanlının Suriye'ye geçtiğinin belirlendiği aktarıldı.

Can kayıplarına ilişkin de bilgi verilen raporda, İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a 7 bin 34 hava saldırısı, 248 fosfor bombalı, 133 de silahlı saldırı düzenlediği, bu saldırılarda 1540 kişinin öldüğü ve 5 bin 410 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 23 Eylül'den beri Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 679 kişi öldü

İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana karşılıklı çatışmalar yaşanıyordu. Kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'den bu yana Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, şiddetlenen hava saldırılarında 679 kişi öldü, bombardıman nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden edildi.

Hizbullah ise İsrail ordusunun ülkenin güney ve doğu bölgelerini hedef alan yoğun bombardımanına füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda şu ana kadar büyük bir hasar açıklanmadı.

Lübnan'ın güney kesimlerinden başkent Beyrut'a ve kuzey bölgelerine göç dalgası devam ederken, Suriye'ye göç edenlerin de olduğu belirtiliyor.

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