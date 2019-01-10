Almanya'da terör örgütü yandaşları TGB bürosuna saldırdı

KÖLN

Almanya'nın Köln kentinde terör örgütü PKK/YPG yandaşları, Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Köln Bürosuna saldırıda bulundu.

Terör örgütü yandaşları, camları kırarak maddi hasar oluşturdukları binanın duvarına terör örgütü lehine mesaj yazdı.

TGB Köln Başkanı Selahattin Güngör, özellikle son dönemlerde terör örgütü yandaşlarının Avrupa'daki çeşitli kurum ve kuruluşların yanı sıra camilere yönelik saldırılarının arttığına dikkati çekerek, bürolarına daha önce de benzer bir saldırı gerçekleştiğini hatırlattı.

Polisin bugün öğleden sonra araması üzerine olaydan haberdar olduklarını belirten Güngör, "Terör örgütüne yakınlığıyla bilinen bir sitede saldırının haberi ve saldırı anının fotoğrafı ve videosu yayınlanmış. Saldıran kişinin fotoğrafı da var, ismi de paylaşılmış. Bunu polise de ilettik. Polis, emniyete gelerek daha detaylı bilgi vermemizi istedi." dedi.

Öte yandan, Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes, saldırıya uğrayan TGB Köln Bürosunu ziyaret ederek, olayla ilgili bilgi aldı.

Başkonsolos Erciyes, polisle irtibata geçtiklerini ve konunun takipçisi olacaklarını ifade ederek, saldırganların bir an önce bulunmasını istediklerini ifade etti.



Muhabir: Mesut Zeyrek