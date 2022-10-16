Dolar
18.57
Euro
18.06
Altın
1,643.89
ETH/USDT
1,279.00
BTC/USDT
19,086.00
BIST 100
3,626.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Konya’da "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı açık hava toplantıları kapsamında düzenlenen mitingde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde yaralıları ziyaret ediyor.
logo
Dünya

Almanya'da taraftara orantısız şiddet uygulayan polis hakkında soruşturma başlatıldı

Alman 2. liginde oynanan Hamburg derbisinde, St. Pauli ile Hamburg futbol takımları arasındaki karşılaşma öncesi polisin taraftara orantısız güç uyguladığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından bir polis memuru hakkında soruşturma başlatıldı.

Mesut Zeyrek   | 16.10.2022
Almanya'da taraftara orantısız şiddet uygulayan polis hakkında soruşturma başlatıldı

Nordrhein-Westfalen

Twitter'da paylaşılan görüntülerde, polisler taraftarı etkisiz hale getirmek için yere yatırıp sert müdahale ediyor. Bir kadın polisin ise erkek bir polis yardımıyla orta yaşlı bir taraftarı yere yatırıp defalarca yumruğuyla böbreğine, dirseğiyle ise başına vurduğu görüntülere yansıyor.

Şiddet sahnelerinin internette yayılmasının ardından polis ülkede eleştirilerin hedefi olmuştu.

Polis şiddeti suçlamalarının ardından Hamburg polisi açıklamada bulundu.

Yüzlerini kapatan bir grup St. Pauli taraftarının Hamburg taraftarına saldırısını önlemek amacıyla gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, bir kişinin direnmesi ve elinde silah ya da kesici bir alet olup olmadığının görünmediği durumlarda polisin zor kullanabileceği ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu görüntülerde taraftara sert müdahalede bulunan bir polis hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti
Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile Müşterek Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti
Bakan Bozdağ'dan hayatını kaybeden madencinin ailesine taziye ziyareti
Jandarma ekipleri bir haftada 109 şüpheliyi yakaladı
İkna çalışmaları sonucu PKK'lı 1 terörist daha teslim oldu

Benzer haberler

Almanya'da taraftara orantısız şiddet uygulayan polis hakkında soruşturma başlatıldı

Almanya'da taraftara orantısız şiddet uygulayan polis hakkında soruşturma başlatıldı

Lufthansa'nın iştiraki Eurowings'in pilotları 17 Ekim'de 3 günlük greve gidecek

Alman koalisyon hükümetinde 'silah ihracatı kuralları' tartışma konusu

Rus petrol şirketi Rosneft, Alman hükümetine dava açtı

Rus petrol şirketi Rosneft, Alman hükümetine dava açtı
Almanya'da Sağlık Bakanı Lauterbach'ı kaçırmayı planlayan bir kadın gözaltına alındı

Almanya'da Sağlık Bakanı Lauterbach'ı kaçırmayı planlayan bir kadın gözaltına alındı
Scholz, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını Batı'ya karşı bir haçlı seferi olarak değerlendirdi

Scholz, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını Batı'ya karşı bir haçlı seferi olarak değerlendirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet