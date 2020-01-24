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Dünya

Almanya'da silahlı saldırı

Almanya'nın Baden Württemberg eyaletindeki Rot am See beldesinde yaşanan silahlı saldırıda en az 6 kişinin öldüğü açıklandı.

Cüneyt Karadağ   | 24.01.2020
Almanya'da silahlı saldırı

Berlin

Almanya'nın Baden Württemberg eyaletindeki Rot am See beldesinde düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. 

Aalen polisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saldırıyla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını ve saldırının olduğu yere çok sayıda polis ekibinin görevlendirildiği belirtildi. 

Alman medyasında yer alan haberlerde, saldırının kişisel bir tartışmanın akabinde yaşandığı ve olayda en az 6 kişinin öldüğü iddia edildi.

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