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Dünya

Almanya'da seçmenlerin AP için oy verme işlemi sürüyor

Almanya'da seçmenlerin, Avrupa Parlamentosuna (AP) Almanya'dan seçilecek 96 parlamenteri belirlemek için oy verme işlemi devam ediyor.

Cüneyt Karadağ  | 09.06.2024 - Güncelleme : 09.06.2024
Almanya'da seçmenlerin AP için oy verme işlemi sürüyor Fotoğraf: Halil Sağırkaya/AA

Berlin

AP'de en çok parlamenter gönderen birinci ülke konumundaki Almanya'da, kayıtlı 64 milyon kişi AP seçimlerinde oy verme hakkına sahip.

Ülke genelinde AP seçimleri için oy verme işlemi yerel saatle 18.00'de sona erecek.

2019 yılında seçimlere katılım yüzde 61,4 olmuştu.

Almanya'da 35 farklı parti ve siyasi oluşumdan 1413 aday AP'ye girebilmek için yarışıyor.

Almanya’da ilk kez 16 ve 17 yaşındaki olanlar da bu seçimlerde oy kullanabiliyor.

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