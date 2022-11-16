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Dünya

Almanya'da öğrenciler yoksulluk riski yaşıyor

Almanya'daki öğrencilerin yüzde 38'inin yoksulluk riski altında olduğu ortaya çıktı.

Cüneyt Karadağ   | 16.11.2022
Almanya'da öğrenciler yoksulluk riski yaşıyor Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş/AA

Berlin

Federal İstatistik Dairesi, "Dünya Öğrenci Günü" vesilesiyle gelir ve yaşam koşullarına ilişkin anketin sonuçlarını açıkladı.

Verilere göre, öğrenciler, özellikle barınma masrafları nedeniyle büyük sıkıntı yaşıyor.

Öğrenciler için harcanabilir hane geliri içinde barınma masraflarının ortalama payı yüzde 31,6 olarak gerçekleşirken, bu oran toplam nüfusun barınma masrafı yükünden yüzde 23,3 daha yüksek olarak kayıtlara geçti.

Almanya’da bir kişi, tüm nüfusun medyan gelirinin yüzde 60'ından daha azına sahipse "yoksulluk riski altında" kabul ediliyor.

Geçen yıl, Almanya'da yalnız yaşayanlar için bu eşik aylık 1251 avroydu.

Almanya'da geçen yıl, nüfusun toplam yüzde 15,8'inin yoksulluk sınırında olduğu vurgulandı.

Almanya, dünyanın en zengin ülkelerinden biri olmasına rağmen artan yoksulluk belirtileri, ülke genelinde giderek daha görünür hale geliyor. Sokaklarda yaşayan evsizlerin ve atık şişe arayan emeklilerin sayısı giderek artıyor.

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