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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Bellona Kayserispor-Galatasaray maçının ardından basın toplantısı düzenlendi.
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Dünya

Almanya'da Noel pazarı saldırganı tutuklandı

Almanya'nın Magdeburg kentinde Noel pazarına araçla düzenlediği saldırıda 5 kişinin ölümüne neden olan Talib al-Abdulmohsen'in tutuklandığı bildirildi.

Cüneyt Karadağ  | 22.12.2024 - Güncelleme : 22.12.2024
Almanya'da Noel pazarı saldırganı tutuklandı

Berlin

Magdeburg Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Magdeburg Bölge Mahkemesinin zanlı hakkında beş cinayet, cinayete teşebbüs ve tehlikeli yaralama suçundan tutuklama kararı verdiği ifade edildi.

Alman medyasındaki haberlerde, Federal Meclis İçişleri Komisyonu'nun 30 Aralık'ta saldırıyla ilgili özel bir toplantı yapacağı iddia edildi.

Magdeburg Polisi Direktörü Tom-Oliver Langhans dün düzenlenen basın toplantısında zanlının motivasyonunun araştırıldığını belirterek, "Mevcut duruma göre eylemin, Suudi Arabistanlı mültecilere Almanya'da yapılan muameleden duyulan memnuniyetsizlikten kaynaklanmış olabileceği görünüyor ancak daha derinde yatan şey soruşturmanın konusudur." ifadelerini kullanmıştı.

Suudi Arabistan vatandaşı Talib al-Abdulmohsen'in 20 Aralık'ta Magdeburg'daki Noel pazarına düzenlediği saldırıda aralarında 9 yaşındaki çocuğun da bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetmiş ve 200'den fazla kişi yaralanmıştı.

Almanya'da Noel pazarı saldırganının 2013 yılında tabipler odasını tehdit ettiği ortaya çıktı

Almanya'nın Magdeburg kentindeki Noel pazarına araçla saldıran Talib al-Abdulmohsen'in 2013 yılında Mecklenburg-Vorpommern eyaletindeki tabipler odasını tehdit ettiği belirlendi.

Spiegel dergisinin Mecklenburg-Vorpommern Eyalet İçişleri Bakanlığına dayandırdığı haberinde, Talib al-Abdulmohsen'in tabipler odasıyla diploma denkliğiyle ilgili sorun yaşadığı ifade edildi.

Habere göre, Abdulmohsen tabipler odasını telefonla arayarak tehditlerde bulundu.

Abdulmohsen tabipler odasını 15 Nisan 2013 tarihinde Boston'daki maratona yapılan saldırıya atıfta bulunarak uluslararası kamuoyunun dikkatini çekecek eylemlerde bulunmakla tehdit etti.

Tehdidin ardından Abdulmohsen'in evinde arama yapıldı ve elektronik medya cihazları incelendi ancak "gerçek bir saldırı hazırlığı" olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmadı.

Eylül 2013'te Rostock Bölge Mahkemesi, Abdulmohsen'e suç tehdidinde bulunarak kamu huzurunu bozmak suçundan 900 avro para cezası verdi.

Karar sonrası hakimler hakkında hakaret içeren ifadeler kullanan Abdulmohsen, kendisine bir silah temin edeceğini belirtti.

Abdulmohsen aldığı ceza nedeniyle Federal Başbakanlığa şikayette de bulundu.

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