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Dünya, Koronavirüs

Almanya'da Kovid-19'un omicron varyantı kaynaklı ilk ölüm

Almanya'da Kovid-19'un omicron varyantı nedeniyle ilk ölümün kayıtlara geçtiği bildirildi.

Cüneyt Karadağ   | 23.12.2021
Almanya'da Kovid-19'un omicron varyantı kaynaklı ilk ölüm Fotoğraf: Burak Akbulut/AA

Berlin

Robert Koch Ensitüsünden (RKI) yapılan açıklamada, ülkede omicron varyantıyla bağlantılı ilk ölümün kayıtlara geçtiği ifade edildi.

Açıklamada, kimliği ve öldüğü gün açıklanmayan 60 - 79 yaş aralığındaki hastanın omicron varyantı nedeniyle hayatını kaybettiği vurgulandı.

RKI, Almanya'da bugüne kadar 3 bin 198 omicron vakasının tespit edildiğini açıklamıştı.

Son 24 saatte 44 bin 927 vaka

Almanya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 44 bin 927 yeni vaka kaydedildi.

Yeni vakalarla ülkedeki toplam Kovid-19 vaka sayısı 6 milyon 924 bin, aktif vaka sayısı ise 821 bin 100 olarak kayıtlara geçti.

Son 24 saatte 425 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 109 bin 749'a yükseldi.

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