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Dünya, Koronavirüs

Almanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 87 bini geçti

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 87 bini aştı.

Erbil Başay   | 21.05.2021
Almanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 87 bini geçti

Berlin

Robert Koch Enstitüsünden (RKI​​​​​​​) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 8 bin 769 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu. Böylelikle ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 635 bin 162'ye çıktı.

Son 24 saatte 226 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı sayısı 87 bin 128'e yükseldi.

Yeni vaka sayıları düşme eğilimini sürdürüyor

Haftalık vaka sayılarının 100 bin kişide 100’ü aştığı bölgelerde temas ve gece dışarı çıkma kısıtlamaları gibi sert tedbirlerin alınmasının ardından nisan ayından bu yana yeni vaka sayılarında büyük düşüş görüldü.

Dün 68 olan haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı, bugün 67,3'e geriledi. Bu sayı, 14 Mayıs’ta 96,5 ve 7 Mayıs’ta 126 idi.

30 Nisan'da 24 bin 329 olan yeni vaka sayısı, 7 Mayıs’ta 18 bin 485’e, 14 Mayıs’ta da 11 bin 336’e gerilemişti.​​​​​​​

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