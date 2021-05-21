Filistinli gazeteci, İsrail'in Gazze'ye her iki saldırısında da evlerinden oldu
Filistinli gazeteci Alaa Şimali, İsrail'in 2014 yılında Gazze'ye düzenlediği saldırılar sırasında evini kaybetmesinin ardından İsrail'in 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılarda da eşi ve 5 çocuğuyla taşındığı evinden oldu.
Kudüs
Spor muhabiri Şimali'nin, Şucaiye Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşadığı evi İsrail ordusunun 2014 yılındaki saldırıları sırasında yıkıldı.
Şimali, bunun ardından sınır bölgelerinden uzakta ve şehrin göbeğinde daha güvenli olabileceği düşüncesiyle Gazze'nin merkezindeki Yermuk Caddesi'ne taşındı. İsrail ordusunun füzeleriyle burada ikamet ettiği apartman dairesi de bir önceki evinin kaderini yaşadı ve yerle bir oldu.
Gazzeli gazeteci ile 36 ailenin yaşadığı apartmanın, İsrail'in saldırıları sonucu yıkılmasıyla, Şimali ve komşuları evsiz kalarak yerinden edilmişler ordusuna katıldı. İsrail'in 10 günden fazla süren Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 75 bin kişi yerinden edilirken, 1800 konut yıkıldı, 6 bin 800 mesken zarar gördü.
"Her savaşta bana bir talihsizlik isabet etti." ifadelerini kullanan Şimali, "Savaşta, insan ömrünün iki katı yaşlanıyor" sözleriyle AA muhabirine yaşadıklarını anlattı.
Şimali, 2014 yılındaki savaş sırasında Şucaiye Mahallesi'ndeki ailesiyle birlikte yaşadığı dört katlı evinin İsrail saldırıları sonucunda yıkıldığını belirterek, şunları söyledi:
"Uzun süre evsiz kaldık. Aynı duruma düşmemek için sınır bölgelerindense daha merkezi güvenli bir yerde, ev arayışına girdik. 2015 yılında Gazze şehir merkezindeki bu apartmanda bir daire bulduk. Asıl motivasyonumuz sınır bölgelerinin aksine buranın güvenli olmasıydı. Bu sivil bina da aynı şekilde, 2021 yılındaki savaşta vuruldu. Bu da bize gösteriyor ki ne doğu sınırı ne şehir merkezi Gazze'de güvenli bir yer yok."
Gazze'nin 14 yıldan uzun süredir maruz kaldığı abluka karşısında nasıl bir gelecek beklediğini sorgulayan Şimali, "Şimdi sıfır noktasına, evsizlik ve çileye geri döndük. Bu İsrail'in Gazze'ye karşı son 13 yılda dördüncü savaşı, tüm şehir yok oldu artık ne istiyorlar?" diye sitem etti.
Şimali, "Tüm emeğimi ailemden ayrı bir yerde kendime bir ev kurmak için harcadım. İsrail'in bir nefret füzesi karşısında göz açıp kapanana kadar hepsini kaybettim." ifadelerini kullandı.
Gazeteci Şimali'nin iş yeri de İsrail füzelerinin hedefi oldu
Şimali'nin, spor muhabiri olarak görev yaptığı "Filistin" gazetesinin bulunduğu Cevhera binası da aynı şekilde İsrail'in Gazze'ye saldırıları sırasında 12 Mayıs'ta yerle bir edildi. Söz konusu binanın 11 ayrı medya kuruluşuna ev sahipliği yaptığını hatırlatan Şimali, iş yerini de evi gibi kaybettiğini anlattı.
Filistinli gazeteci Şimali, "Arapçadaki bütün sözlüklere baksak İsrail'in Filistinlilere ve özellikle Gazze'dekilere karşı yaptıkları karşısındaki uluslararası sessizliği tarif etmek için kelimeler bulamayız. Uluslararası toplum, Gazze'de yaşananlara gözlerini yumuyor ve Filistinlilerin topraklarında barış içinde yaşama hakkına göz yumarak, işgal yanında saf tutuyor." diye konuştu.
İsrail'e seslenen Şimali, şunları kaydetti:
"Evlerimizin ve yüksek binalarımızın yıkılması bizi yıldırmaz. Bizde acıya, çileye karşı kutsalımıza ve vatanımıza sahip çıkmamızı sağlayan sabır var. Bir kere inşa eden, ikinciye, üçüncüye de eskisinden daha iyisini yapar."
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılarda 65'i çocuk 232 kişi hayatını kaybederken, 75 bin kişi yerinden oldu ve 1800 konut tamamen yıkıldı.
İsrail ve Hamas, Gazze'ye yönelik 11 gün süren yoğun saldırıların ardından Mısır'ın ara buluculuğunda ön koşulsuz ateşkes anlaşmasına vardı.
Gazze'nin yanı sıra Batı Şeria'daki Filistinliler de İsrail güçlerinin hedefindeydi. Gazze'ye destek için Batı Şeria'da düzenlenen gösterilere müdahalelerde 29 Filistinli hayatını kaybetti, 6 bin 309 kişi yaralandı.
Hamas'ın İsrail'in saldırılarına karşılık vermek için Gazze'den fırlattığı roketler nedeniyle İsrail'de 2'si çocuk, 12 kişi öldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.