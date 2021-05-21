Euro
10.22
Dolar
8.38
BIST 100
1,460.62
Altın
1,880.27
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, basın toplantısı düzenliyor.
logo
Dünya

Filistinli gazeteci, İsrail'in Gazze'ye her iki saldırısında da evlerinden oldu

Filistinli gazeteci Alaa Şimali, İsrail'in 2014 yılında Gazze'ye düzenlediği saldırılar sırasında evini kaybetmesinin ardından İsrail'in 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılarda da eşi ve 5 çocuğuyla taşındığı evinden oldu.

Enes Canlı   | 21.05.2021
Filistinli gazeteci, İsrail'in Gazze'ye her iki saldırısında da evlerinden oldu Fotoğraf: Ali Jadallah / AA

Kudüs

Spor muhabiri Şimali'nin, Şucaiye Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşadığı evi İsrail ordusunun 2014 yılındaki saldırıları sırasında yıkıldı.

Şimali, bunun ardından sınır bölgelerinden uzakta ve şehrin göbeğinde daha güvenli olabileceği düşüncesiyle Gazze'nin merkezindeki Yermuk Caddesi'ne taşındı. İsrail ordusunun füzeleriyle burada ikamet ettiği apartman dairesi de bir önceki evinin kaderini yaşadı ve yerle bir oldu.

Gazzeli gazeteci ile 36 ailenin yaşadığı apartmanın, İsrail'in saldırıları sonucu yıkılmasıyla, Şimali ve komşuları evsiz kalarak yerinden edilmişler ordusuna katıldı. İsrail'in 10 günden fazla süren Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 75 bin kişi yerinden edilirken, 1800 konut yıkıldı, 6 bin 800 mesken zarar gördü.

"Her savaşta bana bir talihsizlik isabet etti." ifadelerini kullanan Şimali, "Savaşta, insan ömrünün iki katı yaşlanıyor" sözleriyle AA muhabirine yaşadıklarını anlattı.

Şimali, 2014 yılındaki savaş sırasında Şucaiye Mahallesi'ndeki ailesiyle birlikte yaşadığı dört katlı evinin İsrail saldırıları sonucunda yıkıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Uzun süre evsiz kaldık. Aynı duruma düşmemek için sınır bölgelerindense daha merkezi güvenli bir yerde, ev arayışına girdik. 2015 yılında Gazze şehir merkezindeki bu apartmanda bir daire bulduk. Asıl motivasyonumuz sınır bölgelerinin aksine buranın güvenli olmasıydı. Bu sivil bina da aynı şekilde, 2021 yılındaki savaşta vuruldu. Bu da bize gösteriyor ki ne doğu sınırı ne şehir merkezi Gazze'de güvenli bir yer yok."

Gazze'nin 14 yıldan uzun süredir maruz kaldığı abluka karşısında nasıl bir gelecek beklediğini sorgulayan Şimali, "Şimdi sıfır noktasına, evsizlik ve çileye geri döndük. Bu İsrail'in Gazze'ye karşı son 13 yılda dördüncü savaşı, tüm şehir yok oldu artık ne istiyorlar?" diye sitem etti.

Şimali, "Tüm emeğimi ailemden ayrı bir yerde kendime bir ev kurmak için harcadım. İsrail'in bir nefret füzesi karşısında göz açıp kapanana kadar hepsini kaybettim." ifadelerini kullandı.

Gazeteci Şimali'nin iş yeri de İsrail füzelerinin hedefi oldu

Şimali'nin, spor muhabiri olarak görev yaptığı "Filistin" gazetesinin bulunduğu Cevhera binası da aynı şekilde İsrail'in Gazze'ye saldırıları sırasında 12 Mayıs'ta yerle bir edildi. Söz konusu binanın 11 ayrı medya kuruluşuna ev sahipliği yaptığını hatırlatan Şimali, iş yerini de evi gibi kaybettiğini anlattı.

Filistinli gazeteci Şimali, "Arapçadaki bütün sözlüklere baksak İsrail'in Filistinlilere ve özellikle Gazze'dekilere karşı yaptıkları karşısındaki uluslararası sessizliği tarif etmek için kelimeler bulamayız. Uluslararası toplum, Gazze'de yaşananlara gözlerini yumuyor ve Filistinlilerin topraklarında barış içinde yaşama hakkına göz yumarak, işgal yanında saf tutuyor." diye konuştu.

İsrail'e seslenen Şimali, şunları kaydetti:

"Evlerimizin ve yüksek binalarımızın yıkılması bizi yıldırmaz. Bizde acıya, çileye karşı kutsalımıza ve vatanımıza sahip çıkmamızı sağlayan sabır var. Bir kere inşa eden, ikinciye, üçüncüye de eskisinden daha iyisini yapar."

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılarda 65'i çocuk 232 kişi hayatını kaybederken, 75 bin kişi yerinden oldu ve 1800 konut tamamen yıkıldı.

İsrail ve Hamas, Gazze'ye yönelik 11 gün süren yoğun saldırıların ardından Mısır'ın ara buluculuğunda ön koşulsuz ateşkes anlaşmasına vardı.

Gazze'nin yanı sıra Batı Şeria'daki Filistinliler de İsrail güçlerinin hedefindeydi. Gazze'ye destek için Batı Şeria'da düzenlenen gösterilere müdahalelerde 29 Filistinli hayatını kaybetti, 6 bin 309 kişi yaralandı.

Hamas'ın İsrail'in saldırılarına karşılık vermek için Gazze'den fırlattığı roketler nedeniyle İsrail'de 2'si çocuk, 12 kişi öldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ: Kovid-19 kaynaklı küresel ölüm sayısı teyit edilenden 2 ila 3 kat fazla olabilir
Kovid-19 salgını 29 zengin ülkede yaklaşık 1 milyon fazladan ölüme neden oldu
Almanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 87 bini geçti
'Su içerken boğazımı kesiyorlarmış gibi hissediyordum'
Hindistan'da Kovid-19'a bağlı günlük can kaybı yeniden 4 bini aştı

Benzer haberler

Çin İsrail saldırılarında zarar gören Filistinlilere acil insani yardım sağlayacak

Çin İsrail saldırılarında zarar gören Filistinlilere acil insani yardım sağlayacak

İsrail polisi cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa’daki cemaate ses bombalarıyla saldırdı

Pakistan'da İsrail karşıtı protesto gösterisine bombalı saldırı: 6 ölü

Türkiye, Gazze'de ilan edilen ateşkesin sürdürülebilir olmasını temenni ediyor

Türkiye, Gazze'de ilan edilen ateşkesin sürdürülebilir olmasını temenni ediyor
İsrail saldırılarında Gazze'de hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 243'e yükseldi

İsrail saldırılarında Gazze'de hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 243'e yükseldi

Rusya, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesi memnuniyetle karşıladı

Rusya, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesi memnuniyetle karşıladı