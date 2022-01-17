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Dünya, Koronavirüs

Almanya'da Kovid-19 vaka sayısı 8 milyonu geçti

Almanya'da Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 34 bin 145 artarak 8 milyon 122'ye yükseldi.

Erbil Başay   | 17.01.2022
Almanya'da Kovid-19 vaka sayısı 8 milyonu geçti Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş/AA

Berlin

Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, Son 24 saatte Kovid-19'dan 30 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı toplam can kaybı sayısı da 115 bin 649'a çıktı.

Ülkede haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı 528,2 olarak tespit edilirken, aktif vaka sayısı da 884 bin 500 olarak kayıtlara geçti.

Aşılama kampanyasında 62,4 milyon kişiye birinci doz, 60,5 milyon kişiye de ikinci doz Kovid-19 aşısı uygulandı. Hatırlatıcı doz uygulanan kişi sayısı da 39,2 milyona yükseldi.

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