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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yenilenen Beylerbeyi Stadı'nın açılış töreninde konuşuyor.
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Dünya, Koronavirüs

Almanya'da Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 700 bini geçti

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 2 milyon 700 bini aştı.

Erbil Başay   | 25.03.2021
Almanya'da Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 700 bini geçti Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş/AA

Berlin


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Robert Koch Enstitüsü tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 22 bin 657 arttı. Böylelikle toplam vaka sayısı 2 milyon 713 bin 180'e yükseldi.

Son 24 saatte Kovid-19'dan 228 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 75 bin 440'a çıktı.

Almanya'da üçüncü Kovid-19 dalgasında günlük yeni vaka sayısı artmaya devam ediyor.

Ülkede 11 Mart'ta 14 bin 356 olarak açıklanan yeni vaka sayısı, 18 Mart'ta da 17 bin 504 olarak kayda geçmişti.

Dün 108,1 olan haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı bugün 113,3'e yükseldi. 11 Mart'ta son 7 günde 100 bin kişide görülen vaka sayısı 69 olarak tespit edilmişti

Almanya'da haftalık yeni vaka sayısı ocak ve şubatta hızla düşmüş, şubat sonu ve mart ayında tekrar yükselmeye başlamıştı. Bu artışın, Kovid-19'un mutasyona uğramış ve hızla yayılan türlerinden kaynaklandığı ifade ediliyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile eyalet başbakanlarının 22 Mart'ta gerçekleştirdikleri toplantıda, 28 Mart'ta kadar geçerli olan tedbirlerin süresi 18 Nisan'a kadar uzatılmıştı.

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