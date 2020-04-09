Almanya'da Kovid-19 nedeniyle 7 Türk daha hayatını kaybetti
Almanya'da, yeni tip koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 7 Türk vatandaşı daha hayatını kaybetti.
Berlin
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Almanya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 7 Türk vatandaşı daha yaşamını yitirdi.
Yerel makamlardan edinilen bilgiye göre, Nürnberg, Köln, Hannover ve Frankfurt bölgesinde 7 Türk, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Yaşamını yitirenlerden bazılarının aile bireylerinin de yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
Bu ölümlerin ardından Almanya'da Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 49'a yükseldi.
Ülkede yeni tip koronavirüs vaka sayısı yaklaşık 115 bin 104'e, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 431'e çıktı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.