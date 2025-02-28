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Dünya

Almanya'da koalisyon kurmak için CDU/CSU ile SPD arasında ön görüşmeler başladı

Almanya'da, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Partinin (SPD) temsilcileri, koalisyon hükümeti kurmaya yönelik ön görüşmelere başladı.

Erbil Başay  | 28.02.2025 - Güncelleme : 28.02.2025
Almanya'da koalisyon kurmak için CDU/CSU ile SPD arasında ön görüşmeler başladı

Berlin

Alman basınında yer alan haberlere göre, CDU/CSU ve SPD temsilcileri arasında yapılan ilk ön görüşme, Federal Meclis yakınındaki Jakob-Kaiser Haus adlı binada gerçekleşti.

Görüşmeye, her iki taraftan parti liderleri de dahil 9'ar kişi katıldı.

İlk ön görüşmenin ardından Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi Genel Sekreteri Carsten Linnemann, Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Partisi Genel Sekreteri Martin Huber ve SPD Genel Sekreteri Matthias Miersch'in yaptığı ortak açıklamada, ön görüşmelerin "açık ve yapıcı bir atmosferde başladığı" belirtildi.

Almanya Maliye Bakanı Jörg Kukies'in görüşmede bütçenin durumuna ilişkin bilgi verdiği aktarılan açıklamada, buradaki zorlukların bundan sonra yapılacak görüşmelerin konusu olacağı ifade edildi.

Açıklamada, tarafların görüşmeleri gelecek hafta sürdüreceği bilgisi verildi, ancak net bir tarih belirtilmedi.

Kurulacak hükümette başbakan olarak görev alması beklenen CDU Genel Başkanı Friedrich Merz, nisan ortasına denk gelen Paskalya Yortusu'na kadar hükümeti kurmayı hedeflediğini ifade etmişti.

Almanya'da 23 Şubat'ta yapılan genel seçimlerde CDU/CSU yüzde 28,5 oy oranıyla birinci çıkmıştı. SPD ise yüzde 20,8 oy oranıyla ikinci sırada yer alan aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisinin ardından yüzde 16,4 ile üçüncü olmuştu.

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