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Dünya

ABD basınına göre Trump, İngilizceyi resmi dil ilan edecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İngilizceyi ABD’nin resmi dili ilan edecek bir başkanlık kararnamesine imza atacağı öne sürüldü.

Nuri Aydın  | 28.02.2025 - Güncelleme : 28.02.2025
ABD basınına göre Trump, İngilizceyi resmi dil ilan edecek

İstanbul

Ülke basınında çıkan haberlerde, "Trump, İngilizceyi ABD'nin resmi dili ilan edecek bir başkanlık kararnamesine imza atacak. Bu kararnameyle İngilizce, kuruluşundan bu yana ABD'de ilk kez resmi dil haline gelecek." ifadeleri kullanıldı.

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