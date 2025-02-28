ABD basınına göre Trump, İngilizceyi resmi dil ilan edecek
ABD Başkanı Donald Trump'ın, İngilizceyi ABD’nin resmi dili ilan edecek bir başkanlık kararnamesine imza atacağı öne sürüldü.
İstanbul
Ülke basınında çıkan haberlerde, "Trump, İngilizceyi ABD'nin resmi dili ilan edecek bir başkanlık kararnamesine imza atacak. Bu kararnameyle İngilizce, kuruluşundan bu yana ABD'de ilk kez resmi dil haline gelecek." ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.