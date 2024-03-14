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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD'de Filistin destekçileri, Gazze'de ateşkes talebiyle havalimanında gösteri düzenledi

ABD'de Filistin yanlısı göstericiler, Gazze'de ateşkes sağlanması ve ABD'nin İsrail'e yaptığı askeri yardımların kesilmesi talebiyle San Francisco Uluslararası Havalimanı'nın bir bölümünü kapattı.

Salih Okuroğlu  | 14.03.2024 - Güncelleme : 14.03.2024
ABD'de Filistin destekçileri, Gazze'de ateşkes talebiyle havalimanında gösteri düzenledi

Ankara

Sosyal medyadaki görüntülere göre, yüzlerce Filistin destekçisi, California eyaletindeki San Francisco Uluslararası Havalimanı'nda toplandı.

Havalimanının dış hatlar terminalindeki güvenlik kapılarına erişimi engelleyen göstericiler, "Filistin'e Özgürlük" sloganları attı.

Ellerinde "İsrail'i Silahlandırmayı Durdurun", "Kalıcı Ateşkes" yazılı pankartlar taşıyan protestocular, ABD'nin İsrail'e yaptığı askeri yardımların kesilmesi çağrısında bulundu.

Göstericiler, ellerinde pankartlar ve Filistin bayraklarıyla yürürken, havalimanının dış hatlar terminalini de trafiğe kapattı.

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