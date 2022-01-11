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Dünya

Almanya'da hükümetin Kovid-19 politikası protesto edildi

Almanya'nın çeşitli kentlerinde, hükümetin Kovid-19 salgınıyla mücadelede uyguladığı politikalara tepki gösterildi.

Erbil Başay   | 11.01.2022
Almanya'da hükümetin Kovid-19 politikası protesto edildi

Berlin

Alman basınında yer alan haberlere göre, Mecklenburg-Vorpommern eyaletinin 20 farklı bölgesinde yaklaşık 15 bin, Thüringen eyaletinin pek çok kentinde de yaklaşık 17 bin gösterici hükümetin Kovid-19 salgınıyla mücadelede aldığı önlemleri protesto etti.

Bavyera, Saksonya, Saksonya-Anhalt, Aşağı Sakonya ve Brandenburg eyaletlerinde yapılan gösterilere de yoğun katılım olduğu belirtildi.

Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD bünyesindeki NDR kurumunun haberine göre, Mecklenburg-Vorpommern eyaletinin Rostock kentinde düzenlenen eylemde göstericiler polis bariyerlerini aşmak istedi. Polis, göstericilere karşı biber gazı ve cop kullandı.

Saksonya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada da Bautzen kentinde yapılan izinsiz gösteriyi durdurmak isteyen polise kaldırım taşları ve şişe atıldığı, 3 polisin yaralandığı gösteride protestoculara karşı biber gazı kullanıldığı belirtildi.

Brandenburg eyaletinin Cottbus şehrindeki gösteriye, aralarında aşırı sağcıların da bulunduğu yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı kaydedildi.

Almanya'da özellikle pazartesi akşamları çeşitli kentlerdeki aşı karşıtları ve hükümetin Kovid-19 politikasını eleştirenler, internet üzerinden sözleşerek izinsiz gösteriler düzenliyor. Eylemlere aşırı sağcıların da yoğun bir şekilde katıldığı belirtiliyor.


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