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Dünya

Almanya'da Filistin yanlısı aktivistlere polis şiddeti

Alman polisi, Berlin'de başbakanlık binası yanındaki yeşil alanda İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden Filistin yanlısı aktivistlere sert müdahalede bulundu.

Ekip  | 15.04.2024 - Güncelleme : 15.04.2024
Almanya'da Filistin yanlısı aktivistlere polis şiddeti

Berlin

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde polisin müdahale anında gözaltına almaya çalıştığı aktivistlere sert davrandığı ve yer yer yumrukladığı görülüyor.

Bazı aktivistlerin ağzını kapatarak nefes almasını engelleyen polisin bazen biber gazı kullandığı da görüntülere yansıyor.

Almanya'da polis, geçtiğimiz hafta sonu yapılması planlanan Filistin Kongresini, salonun elektriğin keserek iptal ettirmişti.

İçişleri Bakanlığı da kongrede konuşma yapacak olan Glasgow Üniversitesinin Filistin asıllı İngiliz Rektörü Gassan Ebu Sitte'nin Almanya'ya girişine izin vermemişti.

Bakanlık ayrıca Yunanistan'ın eski Maliye Bakanı Yanis Varufakis'e, Filistin'i destekleyen söylemleri nedeniyle Almanya'daki siyasi faaliyetlere katılım yasağı getirmişti.


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