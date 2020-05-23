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Dünya

Almanya'da DİTİB ve YTB'den ihtiyaç sahiplerine yardım

Almanya'nın Köln kenti yakınlarındaki Hürth beldesinde, Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine bağlı Hürth Camisi yetkililerince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ihtiyaç sahiplerine temel ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı koliler dağıtıldı.

Mesut Zeyrek   | 23.05.2020
Almanya'da DİTİB ve YTB'den ihtiyaç sahiplerine yardım

Köln

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) katkılarıyla gerçekleşen ve "Yalnız Değilsin" sloganıyla yürütülen proje çerçevesinde hazırlanan kolilerde gıda malzemelerinin yanı sıra hijyen ürünleri de yer aldı.

Yardımlar çerçevesinde ayrıca yükseköğretim kurumlarında değişim öğrencisi olan ve program dahilinde yurt dışında kalan, yeni tip koronavirüs salgını başladığı süreçte de mali destek alma şansına sahip olmayan vatandaşlara kira yardımının yanı sıra çeşitli hediyeler teslim edildi.

Türkiye'den Almanya’ya sefer yapan ve bu süreçte Türkiye’ye geri dönemeyen Türk şoförlerinin barınma, sıcak yemek ve banyo ihtiyaçları karşılandı. Yaşlı ve tek başına yaşayan vatandaşlar ziyaret edilip hediyeler verildi.

Hürth Camisi Dernek Başkanı Şeref Turna, sağlanan katkıdan dolayı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile Dışişleri Bakanlığı ve YTB yetkilerine teşekkür etti.

Geçim sıkıntısı yaşayan aileleri bu zor süreçte yalnız bırakmayacaklarını belirten Turna, yardımların sadece ramazan ayıyla sınırlı kalmayacağını, bölgelerindeki ihtiyaç sahibi insanların her zaman yanlarında olacaklarını ifade etti.

İhtiyaç sahipleri, yapılan yardımlardan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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