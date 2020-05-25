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Dünya

Almanya'da DİTİB camisinden mültecilere bayram ikramı

Almanya'nın Stuttgart kentindeki Ostfildern beldesinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Nuri Osmaniye Camisi, yurtlarda kalan 300 mülteci aileye bayram tatlısı ve simit ikram etti.

Mesut Zeyrek   | 25.05.2020
Almanya'da DİTİB camisinden mültecilere bayram ikramı

Köln

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) yürüttüğü "Diaspora Kovid-19 Destek ve İş Birliği Programı" çerçevesinde Denkendorf, Filderstat Ruit, Nellingen ve Ostfildern mülteci yurtlarında kalanlara, cami görevlilerince 300 kilogram tatlı ve 1500 simit dağıtıldı.

Ostfildern DİTİB Nuri Osmaniye Camisi Dernek Başkanı Yaşar Genç, YTB desteğiyle sığınmacı aileleri sevindirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, bu yardımda emeği geçenlere teşekkür etti.

Bu çalışmayla 30'dan fazla ülkeden gelen mülteciye ulaştıklarını belirten Genç, "Bizler evlerimizde koronavirüs sebebiyle misafirlerimize ikram edemeyeceğiz. En azından bu bayramda tatlı ikramı geleneğini sığınmacı kardeşlerimizle ve yaşlılarımızla yaşatmak istedik." diye konuştu.

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