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Dünya

Almanya'daki DİTİB camisinde maske üretilmeye başlandı

Almanya'nın Duisburg kentinde DİTİB Merkez Camisi'nde atölye oluşturularak, Kovid-19 salgınında ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere maske üretimine başlandı.

Mesut Zeyrek   | 13.05.2020
Almanya'daki DİTİB camisinde maske üretilmeye başlandı

Köln

Almanya'nın Duisburg kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Merkez Camisi'nde atölye oluşturularak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere maske üretimine başlandı.

Caminin kadınlar kolu tarafından caminin konferans salonunda oluşturulan atölyede, 7 dikiş makinesiyle 10 gönüllü günde 200 maske dikiyor.

DİTİB Duisburg Merkez Camisi Kadınlar Kolu Başkanı Güldane Açıkgöz, hedeflerinin toplam 10 bin maske üreterek ihtiyaç sahiplerine dağıtmak olduğunu söyledi.

Ürettikleri maskeleri gerek diğer camilere gerekse şehirdeki çeşitli kurumlara ücretsiz olarak verdiklerini belirten Açıkgöz, bu küresel salgında yaşadıkları topluma ve insanlara faydalı olmayı amaçladıklarını ifade etti.

DİTİB Duisburg Merkez Camisi Dernek Başkanı Yusuf Aydın da üretilen maskelerin koronavirüs önlemlerinin esnetilip camilerin açılmasıyla, maskeye ihtiyaç duyan cemaatlerinin yanı sıra çevre hastanelere, okullara ve ihtiyaç duyan kişilere dağıtılacağını dile getirerek, özverili çalışmalarından dolayı kadınlar kolu üyelerini kutladı.

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