Dolar
11.12
Euro
12.59
Altın
1,860.29
ETH/USDT
4,782.50
BTC/USDT
67,767.00
BIST 100
1,738.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Erzurum’da meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından Cumhuriyet Meydanı FETÖ'nün firari "mahrem imam"ının evine giden eski askerlere kapıyı polis açtı
logo
Dünya

Almanya'da DİTİB Köln Merkez Camisi'ne kundaklama girişimi

Almanya'nın Köln kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi bünyesindeki Köln Merkez Camisi'ne, kundaklama girişiminde bulunulduğu bildirildi.

Mesut Zeyrek   | 19.11.2021
Almanya'da DİTİB Köln Merkez Camisi'ne kundaklama girişimi Fotoğraf: Mesut Zeyrek - AA

Köln

Köln polisinden yapılan açıklamaya göre Ehrenfeld semtindeki camiye yönelik saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığı ve kimliği belirsiz bir bisikletlinin arandığı kaydedildi.

Açıklamada sabaha karşı 04.00 sularında meydana gelen olayı fark eden özel güvenlik görevlilerinin şüpheliyle konuşmaya çalışırken adamın kaçtığı, arkasında yarım teneke yanıcı madde ve birkaç çakmak bıraktığı belirtildi.

Olayın arka planının henüz belirsiz olduğu belirtilen açıklamada polisin olay yerindeki delilleri incelediği, güvenlik kamerası görüntülerini değerlendirip tanıklardan bilgi aldığı ifade edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de BioNTech ile Moderna'nın 3. doz Kovid-19 aşısına yeşil ışık
Almanya’da Kovid-19 hastalarının başka hastanelere naklinin askeri uçaklarla yapılması gündemde
İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 100 kişi hayatını kaybetti
Almanya Sağlık Bakanı Spahn’dan hastanelerdeki kapasitenin dolacağı uyarısı
Bulgaristan’da düşük aşılama oranı nedeniyle Kovid-19’un yeni bir varyantı çıkabilir

Benzer haberler

Almanya'da DİTİB Köln Merkez Camisi'ne kundaklama girişimi

Almanya'da DİTİB Köln Merkez Camisi'ne kundaklama girişimi