Kosova’nın kuzeyindeki barikatlardan biri kundaklandı
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in dün gece barikatların kaldırılması çağrısının ardından Kosova’nın kuzeyinde bulunan "Kershi i Dudes" mevkisindeki barikat, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklandı.
Kosova
Kosova'nın kuzeyinde eski Sırp polis memuru Dejan Pantiç’in tutuklanmasına tepki olarak kurulan barikatlar, tutukluluk kararının ev hapsine dönüştürülmesine ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic’in kaldırılması yönündeki çağrılarına rağmen henüz kaldırılmadı.
Kuzey Mitrovica ile Leposaviç belediyeleri arasındaki “Kershi i Dudes” mevkisinde yer alan barikatta bulunan kamyonlar, gece geç saatlerde kundaklandı.
Kosova polisi, yayımladığı açıklamada, oluşan hasar dışında başka bir zararın olmadığını ve soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.