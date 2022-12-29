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Dünya

Kosova’nın kuzeyindeki barikatlardan biri kundaklandı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in dün gece barikatların kaldırılması çağrısının ardından Kosova’nın kuzeyinde bulunan "Kershi i Dudes" mevkisindeki barikat, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklandı.

Eren Beksaç   | 29.12.2022
Kosova’nın kuzeyindeki barikatlardan biri kundaklandı Fotoğraf: Erkin Keçi/AA

Kosova

Kosova'nın kuzeyinde eski Sırp polis memuru Dejan Pantiç’in tutuklanmasına tepki olarak kurulan barikatlar, tutukluluk kararının ev hapsine dönüştürülmesine ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic’in kaldırılması yönündeki çağrılarına rağmen henüz kaldırılmadı.

Kuzey Mitrovica ile Leposaviç belediyeleri arasındaki “Kershi i Dudes” mevkisinde yer alan barikatta bulunan kamyonlar, gece geç saatlerde kundaklandı.

Kosova polisi, yayımladığı açıklamada, oluşan hasar dışında başka bir zararın olmadığını ve soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

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