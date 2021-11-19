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Dünya, Koronavirüs

Almanya’da Kovid-19 hastalarının başka hastanelere naklinin askeri uçaklarla yapılması gündemde

Almanya’da kapasitesi dolan hastanelerdeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım hastalarının, boş yatağı bulunan başka bölgelerdeki hastanelere nakli için Hava Kuvvetlerine ait uçaklar ve helikopterlerin kullanılması planlanıyor.

Erbil Başay   | 19.11.2021
Almanya’da Kovid-19 hastalarının başka hastanelere naklinin askeri uçaklarla yapılması gündemde

Berlin

Alman basınında yer alan haberlere göre, Başbakanlık, hastanelerdeki kapasitenin sınırına geldiği özellikle ülkenin güneyindeki eyaletlerde ağır Kovid-19 hastalarının başka bölgelere götürülmesi konusunda Alman ordusunu ve Hava Kuvvetlerini destek vermesi için görevlendirdi.

Almanya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da henüz resmi bir talebin gelmediği ancak bu konuda hazırlıkların yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan Bild gazetesinin haberinde, Almanya’nın Bavyera eyaletinin Freising hastanesinden iki Kovid-19 hastasının İtalya’ya sevk edildiği, ancak bu hastaların Hava Kuvvetlerinin yardımıyla götürülmediği ifade edildi.

Almanya’da artan Kovid-19 vakalarına bağlı olarak hastaneye yatanların sayısı da yükseliyor.

Özellikle Bavyera, Thüringen ve Saksonya’daki hastanelerin yoğun bakım bölümlerinin kapasitenin sınırına dayandığı belirtiliyor.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, düzenlediği basın toplantısında hastanelerin yoğun bakım ünitelerinin dolması durumunda hastaların başka bölgelere sevk edilmesinin gerekli olacağı uyarısında bulundu ve "Ulusal bir acil durumda olduğumuz açıktır." ifadesini kullandı.

Robert Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Lothar Wieler de ülkenin birçok bölgesindeki hastanelerin kapasitelerinin sınırına geldiğine işaret ederek "Buralarda artık tıbbi bakım kısmen garanti edilmemektedir." ifadesini kullandı.


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