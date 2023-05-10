Almanya'da DİTİB camisine kundaklama girişimi
Almanya'nın Dresden kentindeki Fatih Camisi'nin kundaklanmak istendiği bildirildi.
Berlin
Polis, 34 yaşındaki İran kökenli bir kişinin, Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine bağlı Fatih Camisi'nin içine girerek, dini kitapların bulunduğu rafa yanıcı madde dökerek yakmaya çalıştığını açıkladı.
Şüphelinin, evinde gözaltına alındığı, geçen ay da aynı camide bir Kur'an-ı Kerim yaktığı belirtildi.
Olayda kimsenin yaralanmadığı ancak hasar oluştuğu kaydedildi.
Savcılık soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.