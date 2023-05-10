Dolar
19.55
Euro
21.47
Altın
2,029.38
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,494.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sarıyer'de vatandaşlara hitap ediyor. BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, İstanbul Kongre Merkezi’ndeki "Hedef KIZILELMA" belgeseli ilk gösterim programında konuşuyor.
logo
Dünya

Almanya'da DİTİB camisine kundaklama girişimi

Almanya'nın Dresden kentindeki Fatih Camisi'nin kundaklanmak istendiği bildirildi.

Cüneyt Karadağ  | 10.05.2023 - Güncelleme : 10.05.2023
Almanya'da DİTİB camisine kundaklama girişimi

Berlin

Polis, 34 yaşındaki İran kökenli bir kişinin, Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine bağlı Fatih Camisi'nin içine girerek, dini kitapların bulunduğu rafa yanıcı madde dökerek yakmaya çalıştığını açıkladı.

Şüphelinin, evinde gözaltına alındığı, geçen ay da aynı camide bir Kur'an-ı Kerim yaktığı belirtildi.

Olayda kimsenin yaralanmadığı ancak hasar oluştuğu kaydedildi.

Savcılık soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MİT kırmızı kategoride aranan DEAŞ'ın eski sözde Türkiye valisi Şahap Variş'i Suriye'de yakaladı
Türkiye, Rusya ve Ukrayna savunma bakan yardımcıları tahıl girişimine yönelik toplantı yaptı
Milli Savunma Bakanı Akar'dan "terörle mücadelede taviz yok" vurgusu
Hakkari'deki Derecik Gümrük Kapısı giriş çıkışa açıldı
Milli Savunma Bakanı Akar'dan "tahıl koridoru" açıklaması

Benzer haberler

Almanya'da DİTİB camisine kundaklama girişimi

Almanya'da DİTİB camisine kundaklama girişimi

Almanya’da demir yolu çalışanları yeniden grev hazırlığında

Almanya Gazze'nin bombalanmasından ciddi endişe duyduğunu açıkladı

Çin'den Almanya'ya, ekonomik bağları koparmanın "Çin'i kaybetmeye" yol açacağı uyarısı

Çin'den Almanya'ya, ekonomik bağları koparmanın "Çin'i kaybetmeye" yol açacağı uyarısı
AB mahkemesi, Lufthansa'ya verilen yardıma onayı iptal etti

AB mahkemesi, Lufthansa'ya verilen yardıma onayı iptal etti
Almanya'da gıda fiyatları enflasyonun itici gücü olmaya devam ediyor

Almanya'da gıda fiyatları enflasyonun itici gücü olmaya devam ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet